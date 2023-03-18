سياسة
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شاهد | إعصار فريدي يفتك بمئات الأشخاص بدول القارة الإفريقية
أودت العاصفة المدارية فريدي بحياة أكثر من 400 شخص في مالاوي وموزمبيق ومدغشقر منذ وصولها إلى اليابسة لأول مرة في إفريقيا أواخر فبراير/شباط ثم عاودت ضرب المنطقة ثانية مطلع هذا الأسبوع.
شاهد | إعصار فريدي يفتك بمئات الأشخاص بدول القارة الإفريقية
مصرع أكثر من 400 شخص جراء إعصار فريدي الذي يضرب القارة الإفريقية للمرة الثانية خلال شهر / صورة: Reuters
18 مارس 2023

ارتفعت حصيلة قتلى إعصار فريدي الذي ضرب دول في جنوب القارة الإفريقية للمرة الثانية خلال مدة لم تتعدَّ شهراً واحداً إلى 400 شخص.

وأعلن رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا في خطاب متلفز أن عدد قتلى الإعصار في بلاده "ارتفع إلى 326 شخصاً، بينما يوجد ما لا يقل عن 201 مفقود".

وأضاف أن عدد النازحين وصل إلى 183 ألفاً و159 شخصاً بينهم 40 ألفاً و702 أسرة.

وكانت السلطات في مالاوي كشفت قبل نحو 3 أيام أن 99 شخصاً لقوا مصرعهم جراء الإعصار.

ووصل الإعصار الاستوائي "فريدي" للمرة الثانية إلى مالاوي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي قادماً من موزمبيق.

وفي موزمبيق جرى تأكيد مصرع ما لا يقل عن 50 شخصاً، في ظل توقعات بارتفاع الرقم مع عمليات البحث عن المفقودين.

وتسبب الإعصار في أثناء مروره بموزمبيق في تحطم أسطح المنازل، ودمار هائل وانهيارات طينية أجبرت السلطات على تعليق الدوام بالمدارس.

وضرب الإعصار موزمبيق ومالاوي في عطلة نهاية الأسبوع للمرة الثانية خلال شهر، ودمر عشرات المنازل وتسبب في فيضانات واسعة النطاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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