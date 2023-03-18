سياسة
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كوريا الشمالية تحشد.. نحو 800 ألف تطوعوا بالجيش لقتال أمريكا
قالت صحيفة رودونج سينمون الكورية الشمالية إن نحو 800 ألف من الطلاب والعاملين عبروا عن رغبتهم في التجنيد بالجيش لمواجهة الولايات المتحدة، وذلك بالتزامن مع تدريبات مشتركة تستمر 11 يوماً، بين القوات الكورية الجنوبية والأمريكية في المنطقة.
كوريا الشمالية تحشد.. نحو 800 ألف تطوعوا بالجيش لقتال أمريكا
كوريا الشمالية: 800 ألف متطوع لقتال الولايات المتحدة / صورة: Reuters
18 مارس 2023

ذكرت الصحيفة الرسمية في كوريا الشمالية السبت أن مئات آلاف من المواطنين في البلاد تطوعوا للانضمام إلى جيشها أو إعادة تجنيدهم للقتال ضد الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة رودونج سينمون بأن نحو 800 ألف من الطلاب والعاملين عبروا يوم الجمعة فقط عن رغبتهم في التجنيد أو إعادة الانضمام إلى الجيش لمواجهة الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية الخميس صاروخها الباليستي العابر للقارات هواسونج-17 رداً على تدريبات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأطلقت كوريا الشمالية الصواريخ في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان قبل ساعات من توجه رئيس كوريا الجنوبية إلى طوكيو لحضور قمة بحثت سبل التصدي لكوريا الشمالية المسلحة نووياً.

وصواريخ كوريا الشمالية الباليستية محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأثار الإطلاق إدانة من حكومات في سول وواشنطن وطوكيو.

وبدأت القوات الكورية الجنوبية والأمريكية الاثنين تدريبات مشتركة تستمر 11 يوماً، أطلق عليها "درع الحرية 23"، وتجرى على نطاق لم يتكرر منذ 2017 لمواجهة التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية.

واتهم زعيم كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بزيادة التوتر بهذه التدريبات العسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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