سياسة
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تونس.. سعيّد يعين كمال الفقي وزيراً للداخلية بعد استقالة توفيق شرف الدين
قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس قيس سعيد أصدر أمراً يقضي بإنهاء مهام توفيق شرف الدين وزير الداخلية وبتسمية كمال الفقي في المنصب ذاته.
تونس.. سعيّد يعين كمال الفقي وزيراً للداخلية بعد استقالة توفيق شرف الدين
كمال الفقي وزيراً للداخلية خلفاً للوزير المستقيل توفيق شرف الدين / صورة: AA
18 مارس 2023

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الجمعة قراراً بتعيين كمال الفقي وزيراً للداخلية خلفاً للوزير المستقيل توفيق شرف الدين.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان إن "الرئيس قيس سعيد أصدر أمراً أولاً يقضي بإنهاء مهام توفيق شرف الدين وزير الداخلية وثانياً بتسمية كمال الفقي في المنصب ذاته".

وشغل كمال الفقي سابقاً عدة مناصب، بينها منصب والي العاصمة تونس منذ 30 ديسمبر/كانون الأول 2021.

من جانبه قال توفيق شرف الدين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية مساء الجمعة إنه "غير معني برئاسة الحكومة واستقالتي لا علاقة لها بطموح سياسي".

وأضاف: "اتهام وزارة الداخلية بالدكتاتورية مجانب للحقيقة، نفذنا القانون وعمل الوزارة طبع بالصبغة الحقوقية على مستوى الممارسة وليس من باب الشعارات فقط"، في إشارة إلى الاتهامات ضده بـ"الديكتاتورية" من قبل المعارضة.

والجمعة أعلن شرف الدين في تصريحات صحفية استقالته لأسباب "عائلية وشخصية".

وشرف الدين (54 عاماً) محامٍ درس القانون في كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بالعاصمة تونس بداية التسعينيات حيث كان الرئيس سعيّد أستاذاً مساعداً في مادة القانون الدستوري.

وسبق له أن شغل منصب وزير الداخلية في حكومة هشام المشيشي بين 2 سبتمبر/أيلول 2020 و5 يناير/كانون الثاني 2021، حيث أقيل، قبل أن يعود إلى منصبه ضمن حكومة نجلاء بودن في 29 سبتمبر/أيلول 2021 حتى الاستقالة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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