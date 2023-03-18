سياسة
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الأولى من 11 عاماً.. وزير الخارجية التركي يصل إلى مصر في زيارة رسمية
تلبية لدعوة من نظيره سامح شكري وصل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إلى القاهرة، في زيارة رسمية هي الأولى التي يجريها وزير خارجية تركي إلى مصر، منذ 11 عاماً.
الأولى من 11 عاماً.. وزير الخارجية التركي يصل إلى مصر في زيارة رسمية
تعد زيارة جاوش أوغلو الأولى التي يجريها وزير خارجية تركي إلى مصر منذ 11 عاماً / صورة: AA
18 مارس 2023

وصل وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إلى القاهرة السبت، في زيارة رسمية تلبية لدعوة من نظيره سامح شكري.

وكان في استقبال جاوش أوغلو بمطار القاهرة مساعد وزير الخارجية المصري إيهاب ناصر والقائم بأعمال السفارة التركية لدى القاهرة صالح موطلوشن وعدد من المعنيين.

والتقى جاوش أوغلو نظيره شكري في لقاء ثنائي، على أن يعقبه اجتماع موسع، ثم يعقد الطرفان مؤتمراً صحفياً مشتركاً.

ومن المنتظر أن يزور الوزير التركي مقبرة الشهداء الأتراك في القاهرة.

وتُعدّ زيارة جاوش أوغلو الأولى التي يجريها وزير خارجية تركي إلى مصر منذ 11 عاماً.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي أجرى شكري زيارة تعزية وتضامن إلى تركيا عقب كارثة الزلزال والتقى جاوش أوغلو.

يشار إلى أن مصر أرسلت مساعدات إنسانية إلى تركيا من أجل المتضررين من الزلزال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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