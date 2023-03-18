شهدت العقود الأخيرة تزايداً كبيراً للصين في القارة الإفريقية، فقد تحولت مع الوقت إلى أكبر شريك تجاري لإفريقيا، فبلغت قيمة التبادل التجاري بين الطرفين 282 مليار دولار عام 2022.

وشهد عام 2000 إنشاء منتدى التعاون الصيني-الإفريقي ليكون آلية لتعزيز التعاون بين الطرفين. ومع مرور الوقت صاغت إفريقيا والصين ونفذت "عشرة برامج رئيسية للتعاون" و"ثماني مبادرات كبرى"، فازداد حجم التجارة 20 ضعفاً، وتضاعف الاستثمار المباشر للصين في إفريقيا بمقدار 100 ضعف.

- إقبال إفريقي على الاقتراض من بكين

أفسحت الملاءة المالية الكبيرة لبكين الطريق للدخول في شراكات متنوعة مع دول القارة، وضمن مروحة واسعة من التعاملات المالية بين الطرفين تبرز القروض باعتبارها إحدى سمات استراتيجية الصين في إفريقيا.

فبين عامَي 2000 و2018 اقترضت 50 دولة إفريقية من أصل 54 من الصين بأشكال مختلفة. وعام 2018، كانت جمهورية الصين الشعبية تحتفظ بما يقرب من 21% من الدَّيْن العام الخارجي غير المسدد في القارة، مع جزء كبير من هذه القروض المتعلقة بالبنية التحتية.

يرى الخبراء أن عامل"الوضوح وقلة القيود" واحد من عدة أسباب تفسر هذا الدول الإفريقية على الصين.

هذا ما ذهب إليه محمد زكريا في تصريحه لـTRT عربي حول تفضيل الأفارقة التعاون مع الصين سواء في مجال الاستثمارات أو القروض، قبل أن يضيف موضحاً: "القروض الصينية غالباً تخلو من الشروط المصاحبة التي تخدم أجندات أخرى لصالح المقرِض".

وفي مقارنة بكين بمقرضين آخرين يذهب زكريا الباحث الاقتصادي المهتم بشؤون منطقة وسط إفريقيا ، إلى أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تشترط على الدول الإفريقية مصارف محددة للقروض، إلى جانب أنها "لا بد أن توفي ببعض الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان والديموقراطية وحقوق الأقليات".

في حين أن الصين، وفقاً لزكريا، "لا يهمها كل ذلك، هي فقط تبحث عن شراكة طويلة الأمد مع هذه الدول، وبالتالي تقدم قروضاً ميسرة".

ويعد "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى" أحد ركائز فلسفة السياسة الخارجية الصينية، وهو ما ينال تقديراً من جانب الحكومات الإفريقية، إذ يرفض الطرفان التدخل الخارجي في سياساتهما المحلية، ولا سيما في ما يتعلق بموضوعات من قبيل حقوق الإنسان والحكومة الديمقراطية.

- الصين أم إفريقيا من المستفيد؟

يعزو بعض المحللين اهتمام بكين بإنشاء وتطوير البني التحتية في إفريقيا إلى وجهة نظر حكومية صينية ترى أن ضعف هذا القطاع في دول القارة عائق جوهري أمام مضيها في مسارات التنمية، وأن المبادرات الصينية المرتبطة بهذا المجال ستمهد الطريق لدول القارة للخروج من هذا المأزق.

وفي هذا السياق، يرى محمد زكريا أن كلا طرفي القرض مستفيدان "فالصين تستفيد من فوائد الديون، فضلاً عن خلق علاقة وطيدة مع الحكومة المقترِضة، وفتح أبواب الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية الأخرى. والحكومات الإفريقية أيضاً تستفيد من الحصول على القرض مباشرة في تسيير أنشطتها الوطنية وتنفيذ بعض المشاريع العالقة".

في المقابل يذهب شادي إبراهيم إلى أن المستفيد الأول من القروض "بلا شك هو الحكومة الصينية وشركاتها"، مفسراً هذا بأن "بكين تتبع سياسات في الإقراض تصب في تحقيق استراتيجيتها المتعلقة بطريق الحرير الجديد".

ويضيف الباحث بجامعة إسطنبول صباح الدين زعيم والمتخصص في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية، أن الصين "ترهن أصول الدول الإفريقية الاستراتيجية لضمان تسديد القروض كالمطارات والمواني وسكك الحديد، وكذلك المناجم الكبرى خاصة المعادن الخضراء، وهي المعادن التي تدخل في الصناعات المتقدمة كبطاريات السيارات الكهربائية والهواتف والطائرات بدون طيار".

ويمضي إبراهيم في حديثه مع لـTRT عربي أن هذا، وخلافاً لكثير من الادعاءات، لا ينفي الاستفادة الإفريقية من هذه المعاملات مع الصين، إذ يتيح ذلك لدول القارة فرصة التعلم "من الخبرة الصينية في إدارة تلك الأصول، بجانب أن الدول والمجتمعات الإفريقية تحرز بالنتيجة أيضاً تطوراً نسبياً في معدلات التنمية".

- هل القروض "فخاخ" صينية؟

ظهر مصطلح "دبلوماسية فخ الديون الصينية" إلى الوجود عام 2017 عنواناً لمقال للباحث الهندي براهما شيلاني، إذ يجادل فيه بأن الصين تعمل من خلال تقديم القروض على تشكيل مجال هيمنة على قطاعات التجارة والاتصالات والنقل والروابط الأمنية، وأن المشكلات المالية للدول المثقلة بالديون "لا تساعد إلا في مخططات الصين الاستعمارية الجديدة" وفق تعبيره.

من جانبه رد المتحدث باسم وزارة خارجية الصين تشاو لي جيان على هذا التوصيف، مستشهداً بتقارير البنك الدولي، بأنه مع إتمام تنفيذ جميع مشروعات البنية التحتية للنقل المرتبطة بمبادرة "الحزام والطريق" فإنها ستدر 1.6 تريليون دولار أمريكي من الإيرادات، وستتقاسم البلدان الشريكة ما يصل إلى 90% من الإيرادات، وأن من المتوقع أن تستفيد الاقتصادات ذات الدخل المنخفض والمتوسط أكثر من غيرها.

في هذا السياق يقول إبراهيم إن "القروض أدوات نفوذ تمارسها الدول الكبرى، وهي لا تختلف عن صندوق النقد الدولي الذي تتحكم به الولايات المتحدة والدول الأوروبية"، قبل أن يستدرك "لكن مع ذلك تبقى معادلة صعبة في استخدام القروض بصفتها أداة نفوذ، هي ارتفاع احتمالية التخلف عن السداد للقروض في ظل تنامي الفساد بمعظم الحكومات الإفريقية، ما يعد استثماراً ذا مخاطر عالية".

وفي مواجهة هذا الواقع تتبع الصين وفقاً لإبراهيم "أساليب ذكية، وهي وضع يدها على الأصول الاستراتيجية سواء بإدارتها أو امتلاكها مقابل مد فترة السداد للقرض، أو الحصول على تسهيلات في امتلاك المناجم الاستراتيجية ذات المخزون الكبير كما يحدث في أنغولا وزمبابوي ودول إفريقية أخرى".

وهو ما يوافقه فيه محمد زكريا معتبراً أنه "لا شك في كون القروض الصينية جزءاً من استراتيجية التوسع خارج حدودها، والبحث عن أسواق لمنتجاتها المختلفة، فضلاً عن كسب ودّ الدول الإفريقية وأصواتها في بعض المنظمات الدولية كالأمم المتحدة وغيرها".

لكن زكريا يذهب إلى وجود مبالغة غربية كبيرة في ما يُروّج له بـ"فخ الديون".

ويعلل هذا لـTRT عربي بالوقوع في فخ آخر هو "فخ البروباغاندا الأمريكية والأوروبية"، التي تُصور تصرفات كل دولة أو كتلة منافسة لها بالوحش الذي يسعى لابتلاع من يتعامل معه، و"أن بكين لا تسعى إلا لتوسيع نفوذها في القارة الإفريقية، وإلى إغراقها بالديون للاستيلاء على مواردها الطبيعية".

من جانبه يصف شادي إبراهيم الحديث عن "هيمنة صينية واحتلال صيني" بـ"السخيف"، موضحاً أن تفضيل الأفارقة التعامل مع بكين نابع من المقارنة التي يجرونها بين الفوائد النسبية التي يحصلون عليها من التعاون مع الصين وبين ما فعلته "الدول الأوروبية خلال القرون الثلاثة الماضية".

مضيفاً أن الباحث "سيجد أن القوى الاستعمارية لم تبنِ في بعض الدول حتى مستشفى أو مدرسة أو جامعة، وكل ما بنته منشآت ووحدات عسكرية وفروع لشركاتها الأصلية لاستيراد المواد الخام والمعادن"، ولهذا فإن من الطبيعي أن "يبحث الأفارقة عن بدائل داعمة أخرى، وهنا تطرح الصين رؤيتها كطريق ثانٍ للتنمية".