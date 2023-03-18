أعلنت فلسطين، السبت، أن مشاركتها في اجتماع شرم الشيخ الأمني المقرر الأحد، بهدف الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والمطالبة بوقف "العدوان" الإسرائيلي.

جاء ذلك في تغريد لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، حيث يزمع أن تحضر الاجتماع أيضاً إسرائيل والولايات المتحدة والأردن ومصر.

وقال الشيخ: "يشارك الوفد الفلسطيني غداً (الأحد) في اجتماع شرم الشيخ بحضور إقليمي ودولي، للدفاع عن حقوق شعبنا الفلسطيني في الحرية والاستقلال".

وأضاف أن المشاركة تهدف أيضاً إلى المطالبة بوقف "العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء شعبنا، ووقف الإجراءات والسياسات كافة التي تستبيح دمه وأرضه وممتلكاته ومقدساته".

والأربعاء التقى الشيخ في رام الله الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الفلسطينية هادي عمرو بحضور مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردينة، تحضيراً للاجتماع الخماسي بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وفي فبراير/شباط الماضي انعقد اجتماع خماسي في مدينة العقبة جنوبي الأردن ضم الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر.

وخلص الاجتماع إلى إعلان الجانبين التزامهما جميع الاتفاقات السابقة بينهما، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، وضرورة التزام خفض التصعيد على الأرض ومنع المزيد من العنف.

كما اتفقا على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة بما يشمل وقف الترويج للاستيطان، وعقد لقاء ثانٍ بشرم الشيخ .

من جهتها دعت "حركة المبادرة الوطنية" الفلسطينية السبت، في بيان مقتضب، إلى "إلغاء اجتماع شرم الشيخ"، مطالبةً "السلطة (الفلسطينية) بعدم المشاركة فيه".

وكانت حركة "حماس"، دعت الخميس، السلطة الفلسطينية لعدم المشاركة في "اجتماع شرم الشيخ الأمني مع الاحتلال".

ومنذ مطلع 2023، تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأسفرت عن مقتل 87 فلسطينياً، و14 إسرائيلياً في عمليات متفرقة.