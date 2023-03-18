سياسة
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الصناعات الدفاعية التركية تتألق عالمياً بصفقات مع 84 دولة
في خطوة تساهم بتعزيز حجم صادرات القطاع وتزيل العقبات التي تعترض صفقات التصدير، ارتفع عدد الدول التي أبرمت اتفاقيات تعاون مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية إلى 84 دولة، من أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وقطر والإمارات وبريطانيا.
الصناعات الدفاعية التركية تتألق عالمياً بصفقات مع 84 دولة
  ارتفع عدد الدول التي أبرمت اتفاقيات تعاون مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية إلى 84 دولة / صورة: AA
18 مارس 2023

ارتفع عدد الدول التي أبرمت اتفاقيات تعاون مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية إلى 84 دولة.

وحسب بيانات جمعتها الأناضول من مصادر في الصناعات الدفاعية التركية فإن البلاد شهدت خلال السنوات الأخيرة تنظيم فاعليات وأنشطة هادفة إلى تعزيز حضور هذا القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وزيادة حجم صادراته.

كما تعقد رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية اجتماعات تقييمية مع شركات القطاع، لتحليل معطيات السوق وتحديد حجم العرض والطلب في هذا المجال، وذلك في إطار "مخطط التعاون الاستراتيجي الدولي" الذي أعدته لهذا الغرض.

الجهود التركية هذه أثمرت توقيع اتفاقيات تعاون وصفقات تصدير لمختلف منتجات الصناعات الدفاعية.

وفي هذا الإطار ارتفع عدد الدول التي أبرمت اتفاقيات تعاون مع تركيا في مجال الصناعات الدفاعية إلى 84 دولة.

وتساهم اتفاقيات التعاون هذه في تعزيز حجم صادرات القطاع وتزيل العقبات التي تعترض صفقات التصدير.

ومن أبرز الدول التي وقعت اتفاقيات تعاون بهذا المجال مع تركيا الولايات المتحدة الأمريكية وقطر والإمارات وبريطانيا وبنغلاديش والجزائر والصين وفنلندا وإسرائيل والكويت ومصر والنرويج وروسيا وتونس والأردن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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