سياسة
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زيلينسكي يفرض عقوبات على رئيس النظام السوري ومسؤولين بالحكومة
وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت مرسوماً لفرض عقوبات على 141 كياناً رسمياً و300 فرد، بمن فيهم رئيس النظام السوري بشار الأسد ومسؤولين من بينهم رئيس وزراء النظام حسين عرنوس، ووزير الخارجية فيصل المقداد.
زيلينسكي يفرض عقوبات على رئيس النظام السوري ومسؤولين بالحكومة
تشمل العقوبات الأوكرانية، التي تستمر لمدة 10 سنوات، تجميد الأصول، والقيود على العمليات التجارية / صورة: Reuters
18 مارس 2023

وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، مرسوماً لفرض عقوبات على 141 كياناً رسمياً و300 فرد، بمن فيهم رئيس النظام السوري بشار الأسد ومسؤولين آخرين.

وبموجب المرسوم، الذي جاء تأييداً لمقترح مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، فُرضت عقوبات على رئيس وزراء النظام السوري حسين عرنوس، ووزير الخارجية فيصل المقداد، حسب صحيفة "ذا كييف إندبندنت" المحلية.

وتشمل العقوبات الأوكرانية، التي تستمر لمدة 10 سنوات، تجميد الأصول، والقيود على العمليات التجارية، وتعليق الالتزامات الاقتصادية والمالية.

ويعاقب المرسوم 141 كياناً رسمياً و300 فرد، بينهم عدد من المواطنين الروس، حسب المصدر نفسه.

وفي 30 يونيو/حزيران الماضي، قطعت أوكرانيا العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري على خلفيه اعترافه باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك الأوكرانيتين شرقي البلاد.

وفي 24 فبراير/شباط من العام الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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