سياسة
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شاهد | في الذكرى التاسعة لضمها.. بوتين يزور شبه جزيرة القرم
زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شبه جزيرة القرم بمناسبة الذكرى التاسعة لضمها إلى الأراضي الروسية.
شاهد | في الذكرى التاسعة لضمها.. بوتين يزور شبه جزيرة القرم
ضم بوتين شبه جزيرة القرم إلى روسيا في عام 2014 / صورة: AFP / صورة: AP
18 مارس 2023

ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى شبه جزيرة القرم اليوم السبت في زيارة بمناسبة الذكرى التاسعة لضمها إلى روسيا.

وعرض التلفزيون الرسمي مقطعاً قصيراً يظهر بوتين مرتدياً ملابس غير رسمية ويسير برفقة مجموعة من المسؤولين، وتعهد ببث مزيد من التفاصيل خلال فترة وجيزة.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، قبل شنها الحرب على أوكرانيا بثمانية أعوام.

وتقول أوكرانيا إنها ستحارب لطرد روسيا من القرم وجميع الأراضي الأخرى التي احتلتها موسكو خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وفي 24 فبراير/شباط من العام الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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