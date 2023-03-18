ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى شبه جزيرة القرم اليوم السبت في زيارة بمناسبة الذكرى التاسعة لضمها إلى روسيا.

وعرض التلفزيون الرسمي مقطعاً قصيراً يظهر بوتين مرتدياً ملابس غير رسمية ويسير برفقة مجموعة من المسؤولين، وتعهد ببث مزيد من التفاصيل خلال فترة وجيزة.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، قبل شنها الحرب على أوكرانيا بثمانية أعوام.

وتقول أوكرانيا إنها ستحارب لطرد روسيا من القرم وجميع الأراضي الأخرى التي احتلتها موسكو خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.

وفي 24 فبراير/شباط من العام الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.