أعلنت الحكومة اليونانية السبت إقالة قائد الشرطة على خلفية المواجهات التي تجري بين قوات حفظ النظام ومتظاهرين منذ حادثة تصادم قطارين في 28 فبراير/شباط.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بإقالة كونستانتينوس سكوماس من مهامه بعد أقل من شهرين على تعيينه في هذا المنصب.

وجاء هذا الإجراء بعدما واجهت الشرطة انتقادات لتعاملها مع التظاهرات التي انطلقت بعد الحادثة التي أوقعت 57 قتيلا وكانت الأسوأ في تاريخ اليونان.

وقال ميتسوتاكيس السبت خلال تجمع انتخابي في أثينا: "سنتعلم من أخطائنا" مضيفاً: "الخطأ لا يصبح خطأ إلا إذا تكرر".

وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن "تعيين قائد جديد للشرطة هدفه تطبيق الخطط لشرطة عصريّة بشكل أفضل فيما يتعلق بسلامة المواطنين".

وخلال آخر تظاهرة جرت الخميس صُورت فرقة من شرطة مكافحة الشغب تهاجم متظاهرين سلميين وتضربهم في ساحة سينتاغما وسط أثينا.

وبعد بضع ساعات، صدمت آلية للشرطة مجموعة من المتظاهرين كانوا يحاولون قطع طريق في العاصمة بحاويات القمامة.

وأثارت كارثة السكك الحديدية أسابيع من التظاهرات تخللت بعضها أعمال عنف، ما شكل ضغطاً على حكومة ميتسوتاكيس المحافظة قبل الانتخابات المقررة في مايو/أيار.

واستقال وزير المواصلات بعد الكارثة، فيما وجهت التهمة رسمياً إلى مسؤول المحطة عند وقوع الحادثة وثلاثة مسؤولين آخرين في السكك الحديدية ويواجه الأربعة عقوبة السجن مدى الحياة.