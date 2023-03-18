قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مباحثات تركيا مع الجانبين الروسي والأوكراني نجحت في تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية من مواني البحر الأسود بعد أن كان من المقرر أن ينتهي اليوم السبت، فيما أكد وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف أن الاتفاق مُدد 120 يوماً إضافية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، السبت، خلال مشاركته في حفل افتتاح قلعة "سد البحر" وطريق سريع في ولاية "جناق قلعة" شمال غربي البلاد.

وذكر أردوغان أن اليوم كان موعد انتهاء مدة اتفاقية الحبوب التي تعتبر من أهم قضايا التفاهم بين الطرفين المتحاربين، إلى جانب تبادل الأسرى.

وقال الرئيس التركي إنه "نتيجة لمفاوضاتنا مع الجانبين، ضمنّا تمديد مدة الاتفاقية التي كان مقرراً انتهاؤها في 19 مارس/آذار (الجاري)".

وأشار إلى أن الاتفاقية ساهمت في شحن 25 مليون طن من الحبوب عبر أكثر من 800 سفينة إلى الأسواق العالمية.

وتابع: "هذه الاتفاقية تشكل أهمية حيوية بالنسبة إلى استقرار الإمدادات الغذائية العالمية".

الأمم المتحدة تشكر تركيا

وأعربت الأمم المتحدة عن شكرها لتركيا على تقديمها الدعم الدبلوماسي والتشغيلي لتمديد الاتفاقية.

جاء ذلك في بيان صدر عن ، بمناسبة تمديد اتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود لمدة 120 يوماً إضافياً.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان: "مُددت مبادرة حبوب البحر الأسود الموقعة في إسطنبول في 22 يوليو/تموز 2022، إذ تهدف إلى ضمان الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة ذات الصلة مثل الأمونيا من المواني الأوكرانية".

وأشار إلى أن الاتفاقية ساعدت على خفض أسعار المواد الغذائية العالمية واستقرار الأسواق من خلال نقل 25 مليون طن متري من الحبوب والمواد الغذائية إلى 45 دولة في أول مرحلتين.

وأضاف دوجاريك: "نشكر الحكومة التركية على تقديم الدعم الدبلوماسي والتشغيلي لمبادرة حبوب البحر الأسود".

وسبق أن دعت روسيا إلى تمديد الاتفاق 60 يوماً فقط أي نصف فترة التجديد السابقة فيما أصرت أوكرانيا على تمديده 120 يوماً.

بدوره رحب وزير البنية التحتية الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، بتجديد الاتفاق مشيراً إلى تمديده لمدة 120 يوماً.

وكتب كوبراكوف على تويتر: "مُدد اتفاق (مبادرة حبوب البحر الأسود) 120 يوماً".

وأضاف: "نشكر (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو) غوتيريش والأمم المتحدة والرئيس أردوغان والوزير خلوصي أقار (وزير الدفاع التركي) وجميع شركائنا لالتزامهم الاتفاقيات"

وأشار كوبراكوف أنه "بفضل جهودنا المشتركة، سُلمت 25 مليون طن من الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية".

وفي 22 يوليو 2022، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.​​​​​​​

وتنتهي الاتفاقية اليوم السبت، والتي مُددت سابقاً لمدة 120 يوماً اعتباراً من 19 نوفمبر 2022.