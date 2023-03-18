سياسة
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الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات
قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد صاروخاً أُطلق من غزة وسقط في منطقة مفتوحة بغلاف القطاع، فيما لم يتبنَّ أي من الفصائل الفلسطينية مسؤوليته عن ذلك.
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه المستوطنات
الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة قرب السياج المجاور لمنطقة "ناحال عوز" المحاذية لشرق قطاع غزة - أرشيفية/ صورة: AFP
18 مارس 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت رصد صاروخ أُطلق من غزة وسقط في منطقة مفتوحة بغلاف القطاع.

وقال الجيش، في بيان، إنه "رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة سقطت في منطقة مفتوحة داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أنه "لم يجر إطلاق صواريخ اعتراض تجاه الصاروخ"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، ذكرت إذاعة الجيش أن الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة في غلاف قطاع غزة (جنوب)، دون أن يسفر عن وقوع إصابات.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأنّ الصاروخ سقط في منطقة مفتوحة قرب السياج المجاور لمنطقة "ناحال عوز" المحاذية لشرق قطاع غزة.

وقبل إعلان رصد الصاروخ بفترة قصيرة، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنّ "صفارات الإنذار دوت في منطقة ناحال عوز بغلاف غزة".

ولم يعلن أي فصيل فلسطيني في قطاع غزة مسؤوليته عن إطلاق الصاروخ حتى الساعة (17.20 تغ).

ورغم أنّ الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة تشهد خلال الفترة الأخيرة هدوءاً نسبياً، فإنّ قصفاً متبادلاً يحدث بين الفينة والأخرى بين الطرفين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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