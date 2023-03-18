قضت محكمة إيرانية السبت بإعدام شخصين أدينا بتنفيذ هجوم مسلح استهدف مرقداً دينياً في مدينة شيراز الجنوبية.

ونقل موقع "ميزان أونلاين" عن رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس (جنوب) كاظم موسوي، قوله إن "شخصين حكم عليهما بالإعدام بعد إدانتهما في تهم الفساد في الأرض والتمرد المسلح والعمل ضد الأمن القومي".

وأضاف أن المحكومَين "متورطان بشكل مباشر في تسليح وإمداد وتوجيه المنفّذ الرئيسي للهجوم الإرهابي" على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم (المعروف بـ "شاه شيراغ") في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، والذي أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 40 آخرين بجروح.

وقال موسوي إن المحكوم عليهم بالإعدام هما محمد رامز رشيدي وسيد نعيم هاشم قطالي، مؤكداً أن "أفعالهما واتصالاتهما عبر الحدود أدت إلى الهجوم على الضريح"، وفق الموقع.

وأشار إلى الحكم على ثلاثة متهمين آخرين (لم يسمّهم) في القضية بالسجن لمدة خمسة و15 و25 عاماً، كونهم أعضاء في تنظيم "داعش".

وقال موسوي إنّ الأحكام الصادرة في حق الأشخاص الخمسة "يمكن استئنافها أمام المحكمة العليا".

وفي وقت سابق، توفي المنفّذ الرئيسي للهجوم حامد بدخشان، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في أثناء اعتقاله، حسب الموقع.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعلنت إيران توقيف 42 متهماً، قالت إنهم على صلة بالهجوم.

وفي 26 أكتوبر 2022، تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي هجوماً مسلحاً على ضريح "شاه شيراغ"، أسفر عن مقتل واصابة عشرات.