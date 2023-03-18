سياسة
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شاهد | انطلاق اختبارات النفاثة التركية "حُرجيت" وبدء العد التنازلي لتحليقها
أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير بدء إجراء الاختبارات الأرضية لطائرة التدريب النفاثة المحلية "حُرجيت"، مشيراً إلى بدء العد التنازلي لتحليقها في السماء.
شاهد | انطلاق اختبارات النفاثة التركية "حُرجيت" وبدء العد التنازلي لتحليقها
انطلاق اختبارات طائرة "حُرجيت" التركية / صورة: AA
18 مارس 2023

أعلن رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير بدء الاختبارات الأرضية لطائرة التدريب النفاثة "حُرجيت" المطورة بخبرات محلية.

ونشر دمير السبت عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو من الاختبار الأول للطائرة.

وعلق بالقول: "أمس قلنا بسم الله، واليوم ما شاء الله! بدأت طائراتنا النفاثة المحلية والوطنية السير، وبدأت بالعد التنازلي للتحليق في السماء".

وقدم دمير الشكر لكل من ساهم في تصنيع الطائرة واختبارها، مشيراً إلى أنها خرجت إلى المدرج بعد يوم واحد من خروج المقاتلة الوطنية "MMU".

وعام 2017، أطلقت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، مشروع تصنيع طائرة نفاثة تدريبية تحت اسم "حُرجيت"، بهدف تدريب الطيارين في المستقبل.

وستحل الطائرة مكان نظيرتها "T38"، التي تستخدمها القوات الجوية التركية لتدريب طياريها.

ومن المتوقع تسليح بعض طائرات "حرجيت" لتصبح هجومية خفيفة، تُستخدم في تقديم الدعم الجوي في تركيا والمناطق القريبة منها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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