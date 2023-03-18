تظاهر أكثر من 200 ألف إسرائيلي في أنحاء البلاد السبت، ضد "التعديلات القضائية" التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذها، في حين اعتقلت الشرطة 6 منهم على الأقل.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إنّ الشرطة اعتقلت 6 متظاهرين على الأقل في مدينة تل أبيب، بدعوى محاولتهم إغلاق أحد الشوارع الرئيسية.

وأضافت الهيئة، أنّ "الشرطة استخدمت وسائل التفريق ضد المتظاهرين في مدينة تل أبيب، من بينها سيارات المياه العادمة"، خلال التظاهرات المستمرة منذ 11 أسبوعاً.

وقالت قناة "13" (خاصة)، إنّ "قرابة 175 ألف إسرائيلي تظاهروا وسط مدينة تل أبيب، فيما تظاهر عشرات آلاف آخرون في مناطق أخرى، من بينها القدس (وسط) وحيفا (شمال) وبئر السبع (جنوب)".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عبر موقعها الإلكتروني، أنّ مئات من أنصار حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، تظاهروا في مدينة "أور عقيفا" (شمال) دعماً للحكومة، واعتدوا على متظاهرين آخرين ضد التعديلات القضائية.

وفي مدينة هرتسيليا (وسط)، دهس مناصر لحكومة نتنياهو أحد المتظاهرين ضد التعديلات القضائية، حسب هيئة البث.

وتحذر جهات إسرائيلية عدة، من بينها الرئيس إسحاق هرتسوغ والمعارضة من أنّ ازدياد وتيرة التظاهرات قد تؤدي إلى نشوب حرب أهلية في البلاد.

ومنذ أكثر من 11 أسبوعاً، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتقول المعارضة إن الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدَين الأخيرَين".

وتتضمّن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.