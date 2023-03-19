سياسة
1 دقيقة قراءة
بينهم 6 آلاف أجنبي.. ارتفاع حصيلة وفيات زلازل تركيا إلى 49689 شخصاً
أعلن نائب الرئيس التركي ارتفاع حصيلة وفيات زلازل تركيا ارتفعت إلى 49 ألفاً و589 شخصاً، بينهم 6 آلاف و807 أجانب.
بينهم 6 آلاف أجنبي.. ارتفاع حصيلة وفيات زلازل تركيا إلى 49689 شخصاً
ارتفعت حصيلة وفيات زلازل تركيا إلى 49 ألفاً و589 شخصاً، بينهم 6 آلاف و807 أجانب / Others
19 مارس 2023

ارتفعت حصيلة وفيات زلازل تركيا إلى 49 ألفاً و589 شخصاً، بينهم 6 آلاف و807 أجانب، وفق تصريح رسمي.

وقال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي في مؤتمر صحفي السبت إن بلاده تواصل بذل قصارى جهدها لمواجهة تبعات الزلازل.

وأضاف من العاصمة أنقرة أن كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية تبذل ما بوسعها لمعالجة المشكلات في مناطق الزلازل.

وأكّد في هذا الإطار مصرع 49 ألفاً و589 شخصاً بينهم 6 آلاف و807 أجانب في الزلازل.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us