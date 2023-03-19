ارتفعت حصيلة وفيات زلازل تركيا إلى 49 ألفاً و589 شخصاً، بينهم 6 آلاف و807 أجانب، وفق تصريح رسمي.

وقال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي في مؤتمر صحفي السبت إن بلاده تواصل بذل قصارى جهدها لمواجهة تبعات الزلازل.

وأضاف من العاصمة أنقرة أن كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية تبذل ما بوسعها لمعالجة المشكلات في مناطق الزلازل.

وأكّد في هذا الإطار مصرع 49 ألفاً و589 شخصاً بينهم 6 آلاف و807 أجانب في الزلازل.

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات آلاف الأشخاص وخلَّف دماراً مادياً ضخماً.