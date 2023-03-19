أفادت وسائل إعلام روسية الأحد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى رحلة عمل إلى ماريوبول، وهي مدينة أوكرانية في منطقة دونيتسك تسيطر قوات موسكو عليها منذ مايو/أيار من العام الماضي.

ونقلت وكالة تاس عن الكرملين أن بوتين سافر إلى ماريوبول بطائرة هليكوبتر. وتحرك بوتين وهو يقود سيارة في عدة مناطق بالمدينة، مع التوقف والتحدث إلى السكان.

"مسألة وقت"

من جانبها قالت وزارة الخارجية الأوكرانية السبت إن جميع الأراضي التي ضمتها روسيا سيجري تحريرها حتماً، وإن ذلك مسألة وقت فقط.

وأشارت الوزارة في بيان إلى مرور 9 أعوام على الاستفتاء الذي أجرته روسيا من جانب واحد لضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها.

وذكرت أن الاستفتاءات التي أجرتها روسيا في الأراضي الأوكرانية عامَي 2014 و2022 لم تسفر عن أي نتائج من الناحية الإدارية.

وأوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الأوكرانية حررت معظم المناطق التي أجريت فيها الاستفتاءات خلال العام الماضي.

ولفتت إلى أن تحرير جميع الأراضي المحتلة مؤقتاً سيتحقق حتماً، وأن ذلك مسألة وقت فقط.

قتلى بهجمات شرق أوكرانيا

ميدانياً قُتِل مدنيّان وأصيب عشرة بضربات روسيّة "بذخائر عنقوديّة" بعد ظهر السبت في كراماتورسك شرقي أوكرانيا، حسبما أعلن بافلوف كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك.

وذكر عبر تلغرام أنّ الضربات أصابت متنزّهاً ومركزاً لبيع الأغراض الجنائزيّة وعشرات المباني السكنيّة وسيّارتَين.

وقال كيريلينكو: "تحظر أكثر من مئة دولة استخدام الذخائر العنقودية، لكن روسيا تواصل استخدام هذه الأسلحة التي تُطلق الكثير من القنابل الصغيرة وتصيب المدنيّين عشوائيّاً".

وقبل ذلك بساعات قال رئيس بلديّة دونيتسك ألكسندر غونتشارينكو على صفحته في فيسبوك إنّ "روسيا تُواصل بثّ الرعب"، مشيراً إلى سقوط قتيلين نتيجة قصف كراماتورسك بذخائر عنقوديّة.

ولفت إلى تضرّر نحو 12 مبنى سكنياً و14 منشأة تابعة للبلدية.

وهذه ثاني مرّة تستهدف ضربات روسيّة المدينة هذا الأسبوع. وقُتل شخص الثلاثاء في قصف على وسط المدينة وأُصيب ثلاثة وتضرّرت ستّة مبانٍ سكنيّة.

وتقع مدينة كراماتورسك التي كان يسكنها نحو 150 ألف شخص قبل بدء الهجوم الروسي أواخر فبراير/شباط 2022، قرب باخموت التي تشهد معارك مستمرة منذ أشهر.