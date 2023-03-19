قالت لجنة فلسطينية السبت إن "الإضراب عن الطعام بات الخيار الأرجح للأسرى مع بداية شهر رمضان المقبل، في مواجهة سياسة إدارات السجون (الإسرائيلية) التي تستهدف التضييق عليهم".

جاء ذلك وفق بيان صحفي صادر عن "لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة".

وقالت اللجنة: "وطّنّا أنفسنا على معركة إضراب الحرية أو الشهادة الذي سيبدأ أول أيام رمضان القادم، ما دامت إدارة السجون لم تتوقف وتتراجع عن إجراءاتها المدعومة والمقرة من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

وأضافت اللجنة أن "الإضراب بات خيار الأسرى الأرجح"، ما دفعها إلى دعوة "كل قوى شعبنا بالمؤسسة الرسمية والمؤسسات الشعبية والفاعليات الجماهيرية وكل الفصائل والأحزاب لاستمرار دعمنا وتعزيز هذا الدعم مع دخولنا في الإضراب".

وختمت اللجنة بيانها بالقول: "خلال الساعات القادمة ستُنشر وصية الأسرى الذين سيخوضون إضراب الحرية أو الشهادة".

ومنذ 14 فبراير/شباط الماضي ينفذ الأسرى "عصياناً" ضد إجراءات وتعليمات إدارة السجون الإسرائيلية، وفق "نادي الأسير الفلسطيني".

وتشمل الإجراءات ضد الأسرى التي سبق وأعلنها بن غفير "التصديق على مشاريع قوانين عنصرية أبرزها إعدام الأسرى وحرمانهم من العلاج"، وفق النادي.

كما تشمل "التحكم بكمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام، وتزويدهم بخبز رديء ومضاعفة عمليات الاقتحام والتفتيش، ومضاعفة عمليات العزل الانفرادي وتصعيد عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة".

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 4800 أسير، بينهم 170 طفلاً و29 أسيرة، حسب بيانات نادي الأسير الفلسطيني.