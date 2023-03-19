أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن البلاد ستستضيف الأحد اجتماعاً خماسياً يضم مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى فلسطينيين وإسرائيليين وأردنيين وأمريكيين بمدينة شرم الشيخ.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد في بيان إن الاجتماع يأتي "في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي (...) واستكمالاً للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 فبراير/شباط الماضي لدعم الحوار (...) بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام".

واجتمع مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون ومصريون وأردنيون وأمريكيون في العقبة بالأردن في السادس والعشرين من فبراير/شباط، وتعهدوا خلاله بالعمل على وقف العنف المتصاعد.

في هذا الصدد طالبت فصائل فلسطينية السبت السلطة الوطنية بعدم المشاركة بقمة شرم الشيخ الأمنية.

جاء ذلك وفق بيانات صدرت عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وحركة "الجهاد الإسلامي" و"حزب الشعب" و"الجبهة الديمقراطية" و"الاتحاد الديمقراطي (فدا)".

وقالت "الجبهة الشعبية" و"الجهاد" في بيان مشترك: "ندين بأشدّ العبارات إصرار السلطة على المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية التي تشكّل انقلاباً على الإرادة الشعبية".

وأضاف البيان أن إسرائيل "تستغل هذه القمم واللقاءات الأمنية لشنّ مزيد من العدوان بحقّ شعبنا".

وطالب قيادة السلطة الفلسطينية بعدم المشاركة في المؤتمر.

وطالبت الفصائل الثلاث الرئيس محمود عباس بـ"وقف المشاركة الفلسطينية في هذا الاجتماع".

والخميس دعت حركة "حماس" السلطة الفلسطينية لعدم المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية.

واستنكر متحدث الحركة حازم قاسم في بيان "إعلان السلطة عزمها المشاركة باجتماع أمني آخر بمشاركة إسرائيلية".

وفي فبراير/شباط الماضي عُقد اجتماع خماسي بمدينة العقبة جنوبي الأردن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر.

وخلص الاجتماع إلى إعلان اتفاق على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة بما يشمل وقف الترويج للاستيطان وعقد لقاء ثانٍ في شرم الشيخ.

والأربعاء قررت القيادة الفلسطينية المشاركة في قمة شرم الشيخ، حسب بيان صدر عن مكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ.

ومنذ مطلع 2023 تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وأسفرت عن مقتل 84 فلسطينياً و14 إسرائيلياً في عمليات متفرقة.