سياسة
3 دقيقة قراءة
مصر تستضيف اجتماعاً بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفصائل تدعو للمقاطعة
أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن البلاد ستستضيف اليوم الأحد اجتماعاً خماسياً يضم مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى فلسطينيين وإسرائيليين وأردنيين وأمريكيين بمدينة شرم الشيخ، بينما طالبت فصائل فلسطينية السلطة بعدم المشاركة في القمة.
مصر تستضيف اجتماعاً بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفصائل تدعو للمقاطعة
مصر تستضيف اجتماعاً خماسياً يضم مسؤولين سياسيين وأمنيين فلسطينيين وإسرائيليين وأردنيين وأمريكيين بمدينة شرم الشيخ / صورة: AA
19 مارس 2023

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن البلاد ستستضيف الأحد اجتماعاً خماسياً يضم مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى فلسطينيين وإسرائيليين وأردنيين وأمريكيين بمدينة شرم الشيخ.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد في بيان إن الاجتماع يأتي "في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي (...) واستكمالاً للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 فبراير/شباط الماضي لدعم الحوار (...) بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام".

واجتمع مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون ومصريون وأردنيون وأمريكيون في العقبة بالأردن في السادس والعشرين من فبراير/شباط، وتعهدوا خلاله بالعمل على وقف العنف المتصاعد.

في هذا الصدد طالبت فصائل فلسطينية السبت السلطة الوطنية بعدم المشاركة بقمة شرم الشيخ الأمنية.

جاء ذلك وفق بيانات صدرت عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وحركة "الجهاد الإسلامي" و"حزب الشعب" و"الجبهة الديمقراطية" و"الاتحاد الديمقراطي (فدا)".

وقالت "الجبهة الشعبية" و"الجهاد" في بيان مشترك: "ندين بأشدّ العبارات إصرار السلطة على المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية التي تشكّل انقلاباً على الإرادة الشعبية".

وأضاف البيان أن إسرائيل "تستغل هذه القمم واللقاءات الأمنية لشنّ مزيد من العدوان بحقّ شعبنا".

وطالب قيادة السلطة الفلسطينية بعدم المشاركة في المؤتمر.

وطالبت الفصائل الثلاث الرئيس محمود عباس بـ"وقف المشاركة الفلسطينية في هذا الاجتماع".

والخميس دعت حركة "حماس" السلطة الفلسطينية لعدم المشاركة في قمة شرم الشيخ الأمنية.

واستنكر متحدث الحركة حازم قاسم في بيان "إعلان السلطة عزمها المشاركة باجتماع أمني آخر بمشاركة إسرائيلية".

وفي فبراير/شباط الماضي عُقد اجتماع خماسي بمدينة العقبة جنوبي الأردن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والأردن ومصر.

وخلص الاجتماع إلى إعلان اتفاق على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة بما يشمل وقف الترويج للاستيطان وعقد لقاء ثانٍ في شرم الشيخ.

والأربعاء قررت القيادة الفلسطينية المشاركة في قمة شرم الشيخ، حسب بيان صدر عن مكتب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ.

ومنذ مطلع 2023 تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وأسفرت عن مقتل 84 فلسطينياً و14 إسرائيلياً في عمليات متفرقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us