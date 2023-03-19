يعمل مهندسو الصناعات الفضائية التركية بجد على مشاريع الطائرات والمروحيات الوطنية، بخاصة الطائرات القتالية لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية لتركيا وتقليل الاعتماد على الخارج.

وقال المدير العام لشركة توساش لصناعات الفضاء والطيران الدفاعية التركية تمال كوتيل في تغريدة على حسابه بتويتر إن المهندسين بشركته يعملون بجد على تطوير مشروع الطائرة الوطنية والمروحية أتاك-2 والطائرة النفاثة حرجيت والمُسيرة عنقاء-3.

ولفت إلى أن المسيرة عنقاء-3 ستجري أول رحلة لها في المستقبل القريب، فيما سيجري اختبار تشغيل محرك المروحية القتالية المتطورة أتاك-2.

وقال كوتيل: "لقد أوفينا بوعدنا لأمتنا في قرن تركيا.. نهدي منتجاتنا التي أنشأناها مع آلاف من الزملاء وشركاء الأعمال لشهدائنا في جناق قلعة".

ومن المرتقب أن تدخل خط الإنتاج العام المقبل بإمكانيات تركية محلية، إذ ستلتحق بنظيراتها من نفس الطراز عنقاء-1 وعنقاء-2 لتستخدمها القوات المسلحة التركية ووزارة الداخلية.

وحسب الخبراء من المتوقع أن تنفذ عنقاء-3 بشكل أساسي مهام الهجوم العميق من خلال مشاركة العمل مع المقاتلة الوطنية المأهولة (MMU) التي تنتجها الشركة ذاتها في إطار ما يُطلق عليه "Loyal Wingman"، وهي التكنولوجيا التي تفكر فيها دول كالولايات المتحدة وروسيا والصين بجدية، ودخلت إليها تركيا مؤخراً بكل ثقلها.