سياسة
2 دقيقة قراءة
الصناعات الدفاعية التركية تتواصل بزخم ومقاتلة عنقاء-3 تستعد للرحلة الأولى
تواصل تركيا بجهود حثيثة تطوير صناعاتها الدفاعية بإمكانيات محلية ووطنية، إذ يعمل مهندسو الصناعات الفضائية التركية على مشاريع تطوير مجموعة طائرات رائدة بمجالها وفي مقدمتها عنقاء-3 التي تستعد لرحلتها الأولى.
الصناعات الدفاعية التركية تتواصل بزخم ومقاتلة عنقاء-3 تستعد للرحلة الأولى
المُسيرة التركية عنقاء-3 تستعد لرحلتها الأولى / صورة: توساش
19 مارس 2023

يعمل مهندسو الصناعات الفضائية التركية بجد على مشاريع الطائرات والمروحيات الوطنية، بخاصة الطائرات القتالية لتلبية الاحتياجات الأمنية والدفاعية لتركيا وتقليل الاعتماد على الخارج.

وقال المدير العام لشركة توساش لصناعات الفضاء والطيران الدفاعية التركية تمال كوتيل في تغريدة على حسابه بتويتر إن المهندسين بشركته يعملون بجد على تطوير مشروع الطائرة الوطنية والمروحية أتاك-2 والطائرة النفاثة حرجيت والمُسيرة عنقاء-3.

ولفت إلى أن المسيرة عنقاء-3 ستجري أول رحلة لها في المستقبل القريب، فيما سيجري اختبار تشغيل محرك المروحية القتالية المتطورة أتاك-2.

وقال كوتيل: "لقد أوفينا بوعدنا لأمتنا في قرن تركيا.. نهدي منتجاتنا التي أنشأناها مع آلاف من الزملاء وشركاء الأعمال لشهدائنا في جناق قلعة".

ومن المرتقب أن تدخل خط الإنتاج العام المقبل بإمكانيات تركية محلية، إذ ستلتحق بنظيراتها من نفس الطراز عنقاء-1 وعنقاء-2 لتستخدمها القوات المسلحة التركية ووزارة الداخلية.

وحسب الخبراء من المتوقع أن تنفذ عنقاء-3 بشكل أساسي مهام الهجوم العميق من خلال مشاركة العمل مع المقاتلة الوطنية المأهولة (MMU) التي تنتجها الشركة ذاتها في إطار ما يُطلق عليه "Loyal Wingman"، وهي التكنولوجيا التي تفكر فيها دول كالولايات المتحدة وروسيا والصين بجدية، ودخلت إليها تركيا مؤخراً بكل ثقلها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us