لقي 19 شخصاً حتفهم وأصيب 25 آخرون بجروح الأحد في بنغلاديش، في حادث اصطدام حافلة بفاصل على طريق سريع وتحطمها في حفرة عميقة على جانب الطريق، وفقاً للشرطة.

وتعتقد الشرطة أن السائق فقد السيطرة على المركبة عند الساعة 8:00 صباحاً (02:00) وارتطم بالفاصل الذي شُيّد مؤخراً ما أدى إلى سقوط الحافلة على عمق عشرة أمتار في الحفرة.

وقال قائد الشرطة المحلية مسعود علم لوكالة الصحافة الفرنسية عقب الحادث الذي وقع في منطقة شبشار (جنوب) إن "حصيلة القتلى ارتفعت إلى 19 شخصاً. أصيب 12 شخصاً على الأقل بجروح خطيرة. وقد نُقلوا إلى مستشفى دكا الجامعي في العاصمة".

كثيراً ما تقع حوادث مرور في بنغلاديش بسبب السيارات والطرق القديمة وسوء الصيانة إضافة إلى عدم تلقي السائقين تدريبات كافية.

ووفق مرصد لحوادث الطرق السريعة لقي 9951 شخصاً مصرعهم بحوادث طرق في بنغلاديش العام الماضي.