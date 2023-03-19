سياسة
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رئيس النظام السوري يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية
وصل رئيس النظام السوري بشار الأسد الأحد إلى الإمارات في زيارة دون مدة محددة. وفي 19 مارس/آذار 2022 زار بشار الأسد الإمارات، وكانت أول زيارة له إلى دولة عربية منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية العارمة ضده في 2011 وتجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية.
رئيس النظام السوري يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية
رئيس النظام السوري يصل إلى الإمارات / صورة: إعلام إماراتي
19 مارس 2023

وصل رئيس النظام السوري بشار الأسد الأحد إلى الإمارات.

جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة أنباء النظام السوري "سانا" دون أن تحدد مدة الزيارة وجدولها، فيما لم يصدر إعلان إماراتي فوري بشأن الزيارة.

وأوضحت في بيان مقتضب أن "بشار الأسد وصل إلى الإمارات في زيارة رسمية ترافقه خلالها قرينته أسماء".

وتأتي الزيارة بعد عام من زيارة مماثلة من بشار الأسد للإمارات.

وفي 19 مارس 2022 زار بشار الأسد الإمارات، وكانت أول زيارة له إلى دولة عربية منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية العارمة ضده في 2011 وتجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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