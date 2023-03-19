وصل رئيس النظام السوري بشار الأسد الأحد إلى الإمارات.

جاء ذلك حسب ما نقلته وكالة أنباء النظام السوري "سانا" دون أن تحدد مدة الزيارة وجدولها، فيما لم يصدر إعلان إماراتي فوري بشأن الزيارة.

وأوضحت في بيان مقتضب أن "بشار الأسد وصل إلى الإمارات في زيارة رسمية ترافقه خلالها قرينته أسماء".

وتأتي الزيارة بعد عام من زيارة مماثلة من بشار الأسد للإمارات.

وفي 19 مارس 2022 زار بشار الأسد الإمارات، وكانت أول زيارة له إلى دولة عربية منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية العارمة ضده في 2011 وتجميد عضوية دمشق في الجامعة العربية.