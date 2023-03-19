سياسة
2 دقيقة قراءة
"معدن نادر".. وزير تركي: نملك 73% من احتياطي البورون العالمي
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز الأحد إن بلاده تمتلك نحو 73% من احتياطيات معدن البورون في العالم، إذ يستخدم المعدن بقطاعات استراتيجية كالصناعات الدفاعية والسيارات والفضاء والإلكترونيات والصناعات النووية.
"معدن نادر".. وزير تركي: نملك 73% من احتياطي البورون العالمي
تمتلك تركيا أكثر مِن ثلثَي خام البورون المكتشف عالمياً / Others
19 مارس 2023

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز الأحد إن بلاده تمتلك نحو 73% من احتياطيات معدن البورون في العالم.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر أشار دونماز إلى استخدام معدن البورون في قطاعات استراتيجية كالصناعات الدفاعية والسيارات والفضاء والإلكترونيات والصناعات النووية.

ولفت في هذا الإطار إلى أن مصنع باندرما لإنتاج البورون -المزمع افتتاحه الأحد في ولاية باليكسير- يعد الأول في مجاله في تركيا وواحداً من بين النماذج القليلة في العالم.

وأشار الوزير إلى أن حمض البوريك وبعضاً من مصادر الكربون يتحولان إلى كربيد البورون عند التفاعل في درجة 2400.

ولفت دونماز إلى أن هذه المادة تعد ثالث أصلب مادة في العالم بعد الماس ونتريد البورون المقاومين للتفاعل الكيميائي العالي ودرجات الحرارة المرتفعة.

ومن بعض مزايا كربيد البورون وفق الوزير التركي أنها تتمتع بكثافة منخفضة حيث إن سترة فولاذية مدعمة بكربيد البورون أخف بمقدار الثلث من السترة الفولاذية العادية، وفوق ذلك أكثر متانة.

وشدد على أنه مع هذا المشروع (مصنع كربيد البورون) ستتخلص تركيا من الاعتماد على الخارج في توفير المواد الخام لصناعة الدروع.

والأحد يفتتح الرئيس رجب طيب أردوغان أول مصنع لكربيد البورون في تركيا بمنطقة باندرما بولاية باليكسير شمال غربي البلاد، إذ يوفر المصنع وظائف لـ279 شخصاً، بطاقة إنتاجية تبلع ألف طن من كربيد البورون سنوياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us