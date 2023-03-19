قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز الأحد إن بلاده تمتلك نحو 73% من احتياطيات معدن البورون في العالم.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر أشار دونماز إلى استخدام معدن البورون في قطاعات استراتيجية كالصناعات الدفاعية والسيارات والفضاء والإلكترونيات والصناعات النووية.

ولفت في هذا الإطار إلى أن مصنع باندرما لإنتاج البورون -المزمع افتتاحه الأحد في ولاية باليكسير- يعد الأول في مجاله في تركيا وواحداً من بين النماذج القليلة في العالم.

وأشار الوزير إلى أن حمض البوريك وبعضاً من مصادر الكربون يتحولان إلى كربيد البورون عند التفاعل في درجة 2400.

ولفت دونماز إلى أن هذه المادة تعد ثالث أصلب مادة في العالم بعد الماس ونتريد البورون المقاومين للتفاعل الكيميائي العالي ودرجات الحرارة المرتفعة.

ومن بعض مزايا كربيد البورون وفق الوزير التركي أنها تتمتع بكثافة منخفضة حيث إن سترة فولاذية مدعمة بكربيد البورون أخف بمقدار الثلث من السترة الفولاذية العادية، وفوق ذلك أكثر متانة.

وشدد على أنه مع هذا المشروع (مصنع كربيد البورون) ستتخلص تركيا من الاعتماد على الخارج في توفير المواد الخام لصناعة الدروع.

والأحد يفتتح الرئيس رجب طيب أردوغان أول مصنع لكربيد البورون في تركيا بمنطقة باندرما بولاية باليكسير شمال غربي البلاد، إذ يوفر المصنع وظائف لـ279 شخصاً، بطاقة إنتاجية تبلع ألف طن من كربيد البورون سنوياً.