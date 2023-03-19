قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأحد إنه سيلتقي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان "قريباً".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده عبد اللهيان في العاصمة طهران، حسبما أفادت وكالة "تسنيم" المحلية (شبه رسمية).

وذكرت الوكالة أن عبد اللهيان قال إن "الاتفاق بين إيران والرياض يؤكد السلام في المنطقة"، مشيراً إلى أنه "سيلتقي وزير الخارجية السعودي قريباً"، دون تحديد تاريخ معين.

ورحّب وزير الخارجية الإيراني بعودة علاقات بلاده مع البحرين والتقدم الذي أحرزته المباحثات في هذا الخصوص.

وأوضح أن "هناك اتفاقاً مبدئياً على ضرورة تبادل اللجان بين إيران والبحرين"، وفق الوكالة.

وفي 10 مارس/آذار الجاري، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرَين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وفي يناير/كانون الثاني 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجاً على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب".​​​​​​​