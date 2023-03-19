سياسة
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بتكلفة 80 مليون دولار.. أردوغان يفتتح أول مصنع لإنتاج كربيد البورون بتركيا
افتتح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أول مصنع لإنتاج كربيد البورون في البلاد. وبلغت تكلفة المصنع الذي يعد أحد المصانع المعدودة في العالم في هذا المجال نحو 80 مليون دولار.
بتكلفة 80 مليون دولار.. أردوغان يفتتح أول مصنع لإنتاج كربيد البورون بتركيا
بتكلفة 80 مليون دولار.. أردوغان يفتتح أول مصنع لإنتاج كربيد البورون بتركيا / صورة: AA
19 مارس 2023

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أول مصنع لإنتاج كربيد البورون في البلاد، بتكلفة استثمارية بلغت 80 مليون دولار.

وفي كلمة له بمراسم افتتاح مصنع باندرما بولاية باليكسير شمال غربي البلاد، أشار أردوغان إلى أن المصنع يعد الأول من نوعه في تركيا وأحد المصانع المعدودة في العالم في هذا المجال.

ولفت إلى أن تركيا تخطط لإنشاء مصنع مماثل في ولاية كوتاهية المجاورة بطاقة إنتاجية تبلغ 5 آلاف طن، وذلك "من خلال الخبرة ا لتي سنكتسبها في منشأة باندرما لإنتاج كربيد البورون".

وأكد على عزم بلاده على الاستفادة من كل مواردها انطلاقاً من المواد الخام وصولاً إلى المنتج النهائي.

وكشف أردوغان عن عزم بلاده تحويل 694 مليون طن من احتياطاتها من العناصر الأرضية النادرة في ولاية أسكي شهير (شمال غرب) إلى أرباح من خلال منشأة تعالج 1200 طن من الخام سنوياً.

وتابع: "نمضي سريعاً لجعل بلادنا مركزاً للغاز الطبيعي في الإنتاج والنقل والتجارة".

ويوفر مصنع باندرما وظائف لـ279 شخصاً، بطاقة إنتاجية تبلع 1000 طن من كربيد البورون سنوياً.

ويُستخدم البورون في قطاعات استراتيجية كالصناعات الدفاعية والسيارات والفضاء والإلكترونيات والصناعات النووية، وفق بيان سابق لوزير الطاقة التركي فاتح دونماز.

ومن بعض مزايا كربيد البورون، وفق الوزير التركي أنه يتمتع بكثافة منخفضة إذ إن سترة فولاذية مدعمة بكربيد البورون أخف بمقدار الثلث من السترة الفولاذية العادية، وفوق ذلك أكثر متانة.

وشدد أنه مع هذا المشروع (مصنع كربيد البورون) ستتخلص تركيا من الاعتماد على الخارج في توفير المواد الخام لصناعة الدروع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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