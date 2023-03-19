سياسة
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روسيا: المسيّرات الأمريكية فوق البحر الأسود تُظهر تورطها في الصراع ضدنا
نقلت وسائل إعلام روسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن تحليق الطائرات الأمريكية المسيّرة فوق البحر الأسود يشير إلى تورط الولايات المتحدة المباشر في الصراع مع روسيا.
روسيا: المسيّرات الأمريكية فوق البحر الأسود تُظهر تورطها في الصراع ضدنا
البنتاغون ينشر فيديو إسقاط مقاتلة روسية لمسيّرة أمريكية / صورة: AFP
19 مارس 2023

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن تحليق الطائرات الأمريكية المسيّرة فوق البحر الأسود يشير إلى تورط الولايات المتحدة المباشر في الصراع مع روسيا. حسبما نقلته وسائل إعلام روسية، اليوم الأحد.

والأسبوع الماضي تحطمت طائرة مسيرة أمريكية الأسبوع الماضي في البحر بعد أن اعترضتها طائرتان مقاتلتان روسيتان من طراز سوخوي-27 في أول مواجهة عسكرية مباشرة معروفة بين الجانبين منذ أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا العام الماضي.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن بيسكوف قوله في مقابلة تلفزيونية: "ما تفعله هذه الطائرات المسيرة واضح تماماً ومهمتها ليست سلمية على الإطلاق. (ليست) لضمان سلامة الملاحة في المياه الدولية".

وأضاف: "في الحقيقة نحن نتحدث عن التورط المباشر لمشغلي هذه الطائرات المسيّرة في الصراع ضدنا".

وقالت الولايات المتحدة إن طائرتين روسيتين تعرضتا للطائرة المسيرة في واقعة يوم الثلاثاء بإلقاء الوقود عليها قبل الاحتكاك بها والتسبب في تحطمها وهي في مهمة استطلاع في المجال الجوي الدولي.

وقالت روسيا إن الطائرة المسيّرة انتهكت مجالها الجوي وخرجت عن السيطرة بعد أن نفذت مناورة بزاوية حادة.

وأعلن وزير الدفاع الروسي تقديم مكافأة للطيارين المشاركين في هذه العملية بعد اتهامات من الولايات المتحدة بأن الواقعة أظهرت تهوراً وربما تدل على نقص في الكفاءة.

وتقول موسكو إن الولايات المتحدة وحلفاءها يستغلون أوكرانيا لشن حرب عليها وإلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا. وتقول واشنطن إنها تساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة "غزو روسي غير مبرر."

مصدر:TRT عربي - وكالات
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