أعلنت الإمارات أنها قررت العودة إلى إحياء عادة إطلاق مدفع شهر رمضان المبارك وقت الإفطار، إلى جانب تدشين عام جديد من حملة "المليار وجبة" في أرجاء العالم.

جاء ذلك حسبما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) الأحد، قبيل حلول شهر رمضان يوم الخميس المقبل فلكياً، ومن أبرز تقاليده تاريخياً إطلاق طلقات من مدفع إيذاناً بانتهاء ساعات الصيام وحلول وقت الإفطار مع أذان المغرب.

وقررت وزارة الدفاع "إحياء مدفع الإفطار لشهر رمضان المبارك القادم في مدن أبو ظبي (العاصمة) والعين والظفرة، بالإضافة إلى إمارتَي رأس الخيمة وأم القيوين".

ودون تحديد سبب توقفه ولا فترتها، أرجعت الوزارة عودة مدفع الإفطار إلى الرغبة في "إحياء تقليد متوارث بالمجتمع الإماراتي وحفاظاً على العادات والتقاليد".

بموازاة ذلك، أطلق نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حملة "وقف المليار وجبة" خلال شهر رمضان الكريم، حسب الوكالة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "هدفنا توفير مئات الملايين من الوجبات بشكل مستدام لعشرات السنين القادمة عبر تدشين وقف لها، صدقة جارية لشعب الإمارات وخير غير منقطع بإذن الله".

ومؤكداً أهمية الحملة، تابع قائلاً: "يعاني 828 مليون إنسان من الجوع، وواجبنا الإنساني والأخلاقي والإسلامي، وخاصة في شهر الصيام، إغاثة الملهوف وإطعام الجائع".

وحملة "وقف المليار وجبة" هي استكمال لحملات إطعام الطعام التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام الثلاثة السابقة.

وبدأت تلك الحملات بحملة 10 ملايين وجبة، وأطلقها في رمضان 2020 "أول وأكبر حراك مجتمعي تضامني لتوفير الدعم الغذائي للمتضررين داخل الدولة من تداعيات أزمة كورونا"، وفقاً للوكالة

وسجلت الحملة مساهمات "فاقت المستهدف إذ حققت 15.3 مليون وجبة بتبرعات من الأفراد، مواطنين ومقيمين، من أكثر من 115 جنسية".

وتلاها حملة 100 مليون وجبة في رمضان 2021 "أكبر حملة إقليمية لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين في 20 دولة في المنطقة العربية وقارتي إفريقيا وآسيا"، ووزعت "220 مليون وجبة".

كما جرى إطلاق حملة مليار وجبة في رمضان 2022 "أضخم حملة من نوعها إقليمياً لتوفير مليار وجبة في 50 دولة وتمت خلال أقل من شهر"، حسب الوكالة.

وهذا العام تدشن حملة "وقف المليار وجبة" في رمضان 2023 صندوقاً وقفياً لإطعام الطعام بشكل مستدام، دون تفاصيل أكثر بشأنه.