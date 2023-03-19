طلب ائتلاف يضمّ بنوكاً أمريكية متوسطة الحجم من الهيئة الناظمة الفيدرالية للمصارف ضمان جميع ودائع عملائهم لمدة عامين، حتى لمبالغ تفوق الحد البالغ 250 ألف دولار، لتفادي انتقال عدوى إفلاس بنك سيليكون فالي، حسبما قالت وكالة بلومبرغ السبت.

وقال "ائتلاف البنوك متوسطة الحجم في أمريكا" (MBCA) في رسالة إلى السلطات، وفق تقرير الوكالة، إن ذلك الإجراء من شأنه أن "يوقف على الفور هروب الودائع من بنوك أصغر حجماً، ويؤدي إلى استقرار القطاع المصرفي ويقلل بشكل كبير احتمالات انهيار مزيد من البنوك".

وتسبب إفلاس مصرفَي سيليكون بنك (SVB) وسيغنتشر بنك (Signature Bank) في أزمة ثقة بهذا القطاع.

وسحب عديد من زبائن البنوك ذات الأحجام المماثلة أموالهم وأودعوها في مؤسسات أكبر مثل "جي بي مورغان" أو "بنك أوف أمريكا"، والتي تُعدّ أكبر من أن تتجاهل الحكومة إنقاذها في حال مواجهة انهيار.

وهذا الأسبوع تدهورت القيمة السوقية لمصرف "فيرست ريبابليك بنك"، الذي يخدم العملاء ذوي الملاءة المالية العالية بشكل أساسي، بنسبة 80 في المئة وسط مخاوف من عدوى الانهيار. ويحتل البنك المرتبة 14 بين أكبر البنوك الأمريكية من حيث الأصول.

ونقلت بلومبرغ عن ائتلاف المصارف أنه "على الرغم من صحة وسلامة القطاع المصرفي بشكل عام، تآكلت الثقة في جميع البنوك باستثناء أكبرها".

ودعا الائتلاف على وجه الخصوص مؤسسة التأمين FDIC ومجلس الاحتياطي الفيدرالي ووزيرة الخزانة جانيت يلين للعمل على "استعادة الثقة على الفور".

وتقترح مجموعة البنوك تمويل هذا الإجراء بنفسها عن طريق زيادة مبلغ المساهمات التي تدفعها المصارف لمؤسسة FDIC.

وتعهد 11 مصرفاً أمريكياً رئيسياً الخميس بإيداع ما مجموعه 30 مليار دولار في حسابات فيرست ريبابليك.

وتأمل مصارف "بنك أوف أمريكا" و"سيتي غروب" وجيه بي مورغان تشيس" وثماني مؤسسات أخرى في إظهار ثقتها بالنظام المصرفي للبلاد، وفقاً لبيان مشترك.