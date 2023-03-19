سياسة
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انتهاء لقاء شرم الشيخ بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين.. ما أبرز مخرجاته؟
اتفق مسؤولون أمنيون وسياسيون بارزون من مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة في شرم الشيخ المصرية على إنشاء آلية للحد من العنف في الأراضي الفلسطينية، ومنع أي إجراءات من شأنها أن تمس حرمة الأماكن المقدسة في القدس خلال شهر رمضان.
انتهاء لقاء شرم الشيخ بين مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين.. ما أبرز مخرجاته؟
الاجتماع يشدد على ضرورة منع الإجراءات التي من شأنها أن تمس حرمة الأماكن المقدسة في القدس خلال شهر رمضان / صورة: AP / صورة: AFP
19 مارس 2023

خلص الاجتماع الخماسي في مدينة شرم الشيخ المصرية الأحد إلى التمسك بتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية ووقف التصعيد وعقد لقاء جديد بالمدينة ذاتها، في أبريل/نيسان المقبل.

جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع، الذي حضره مسؤولون أمنيون وسياسيون بارزون من مصر والأردن وإسرائيل وفلسطين والولايات المتحدة.

وشددت الأطراف على ضرورة منع أي إجراءات من شأنها المساس بقدسية الأماكن المقدسة في القدس خلال شهر رمضان.

وأكد البيان، أن الاجتماع الذي عُقد تلبية لدعوة الجانب المصري يُعدّ "استكمالاً للتفاهم الذي تم التوصل إليه في العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية في (فبراير) شباط الماضي".

واستضافت مدينة شرم الشيخ المصرية الأحد اجتماعاً خماسياً يضمّ مسؤولين سياسيين وأمنيين رفيعي المستوى فلسطينيين وإسرائيليين وأردنيين وأمريكيين بمدينة شرم الشيخ.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد أبو زيد في بيان إن الاجتماع يأتي "في إطار الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق ودعم التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي (...) واستكمالاً للمناقشات التي شهدها اجتماع العقبة يوم 26 فبراير/شباط الماضي لدعم الحوار (...) بما يُمهد لخلق مناخ ملائم يُسهم في استئناف عملية السلام".

واجتمع مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون ومصريون وأردنيون وأمريكيون في العقبة بالأردن في السادس والعشرين من فبراير، وتعهدوا خلاله بالعمل على وقف العنف المتصاعد.

وخلص الاجتماع إلى إعلان اتفاق على وقف الإجراءات أحادية الجانب لأشهر محددة بما يشمل وقف الترويج للاستيطان وعقد لقاء ثانٍ في شرم الشيخ.

ومنذ مطلع 2023 تصاعدت المواجهات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وأسفرت عن استشهاد 84 فلسطينياً و14 إسرائيلياً في عمليات متفرقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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