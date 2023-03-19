سياسة
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تركيا ترحّب باتفاق صربيا وكوسوفو على المضي في تطبيع العلاقات
وزارة الخارجية التركية تُعرب عن أملها في التزام صربيا وكوسوفو بنود الملحق المتعلق بتطبيق اتفاق تطبيع العلاقات، وأكدت دعم أنقرة لكل المساهمات التي تهدف إلى تطبيع العلاقات بين البلدين.
تركيا ترحّب باتفاق صربيا وكوسوفو على المضي في تطبيع العلاقات
الخارجية التركية تعرب عن أملها في التزام صربيا وكوسوفو بنود الملحق المتعلق بتطبيق اتفاق تطبيع العلاقات / صورة: AA
19 مارس 2023

أعلنت وزارة الخارجية التركية ترحيبها بالاتفاق الأخير بين صربيا وكوسوفو على الملحق المتعلق بتطبيق اتفاقية التطبيع بين البلدين في إطار خريطة الطريق التي قدمها الاتحاد الأوروبي.

وأعربت الوزارة في بيانها الأحد، عن أملها في التزام صربيا وكوسوفو بنود الملحق المتعلق بتطبيق الاتفاق.

وفي إطار خريطة الطريق للاتحاد الأوروبي توصلت صربيا وكوسوفو في 27 فبراير/شباط الماضي ببروكسل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات، ليعقبها اتفاق البلدين في 18 مارس/آذار الجاري ببلدة أوخريد المقدونية على ملحق لتطبيق الاتفاق.

وأشار بيان الخارجية التركية إلى الاتصالات التي أجراها الرئيس رجب طيب أردوغان مع نظيره ألكساندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، ودعم تركيا لكل المساهمات التي تهدف لتطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو.

وانفصلت كوسوفو، التي يمثل الألبان أغلبية سكانها، عن صربيا عام 1999 وأعلنت استقلالها عنها عام 2008.

ولا تزال صربيا تعتبر كوسوفو جزءاً من أراضيها وتدعم أقلية صربية فيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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