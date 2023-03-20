قال الرئيس الصيني شي جين بينغ الاثنين إن اقتراح بكين بشأن كيفية التوصل إلى تسوية في أوكرانيا يعكس وجهات نظر عالمية ويسهم في تفادي عواقب الأزمة، لكنه أقر بأن الحلول قد لا تكون سهلة.

وفي مقال نُشر في مستهل زيارته لموسكو، وهي الأولى من نوعها لزعيم عالمي منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا شي أيضاً لتبني نهج "براجماتي" بشأن أوكرانيا.

وكتب شي في مقال نشر باللغة الروسية بصحيفة روسيسكايا جازيتا اليومية التي تصدرها الحكومة الروسية أن اقتراح الصين، وهو ورقة من 12 نقطة أصدرتها الشهر الماضي، يمثل "أكبر قدر ممكن من وحدة وجهات نظر المجتمع الدولي.

ودعا إلى "نهج عقلاني" للخروج من الأزمة، والذي يمكن "التوصل إليه إذا استرشد الجميع بمفهوم الأمن الجماعي والشامل والمشترك والمستدام، والاستمرار في الحوار والمشاورات بنوع من المساواة والحكمة والبراجماتية".

واشنطن: نرفض أي دعوات صينية محتملة لهدنة بأوكرانيا

من جهته أكد البيت الأبيض الأحد رفضه أي دعوات صينية "محتملة" لهدنة في أوكرانيا في أعقاب الاجتماع المقبل بين شي وبوتين.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "إذا أدى اجتماع الاثنين بين شي وبوتين إلى أي دعوة إلى هدنة فسيكون ذلك غير مقبول، لأنه يعتبر تصديقاً على الغزو الروسي".

وأضاف كيربي أن "موسكو وبكين تريدان الإخلال بالنظام العالمي وإعادة كتابة قواعد اللعبة على المستوى العالمي".

وتابع قائلاً إن "الصين وروسيا تتضايقان من هذا النظام الدولي القائم على القواعد والذي أنشأته الولايات المتحدة وعديد من حلفائها وشركائها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية".

اجتماع بلندن لدعم مذكرة اعتقال بوتين

على صعيد متصل يجتمع وزراء عدل من أنحاء العالم في لندن الاثنين لمناقشة زيادة الدعم للمحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت مذكرة اعتقال الأسبوع الماضي بحق بوتين.

واتهمت المحكمة الجنائية الدولية بوتين بارتكاب جريمة حرب بترحيل مئات الأطفال دون سند قانوني من أوكرانيا. وترفض موسكو الاتهامات ووصفت الخطوة بأنها غير مقبولة وتقول إنها ليست لها قوة قانونية في روسيا، وهي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب: "نجتمع اليوم في لندن متحدين على قضية واحدة: محاسبة مجرمي الحرب على الفظائع التي ارتكبت في أوكرانيا خلال هذا الغزو الجائر غير القانوني وغير المبرر".

وأضاف: "ستواصل المملكة المتحدة إلى جانب المجتمع الدولي إمداد المحكمة الجنائية الدولية بالتمويل والأفراد والخبرة لضمان تحقيق العدالة".

وتعهدت بريطانيا بتقديم مليون جنيه استرليني (1.22 مليون دولار) للمحكمة هذا العام، وقالت وزارة العدل إنها تتوقع أن تتعهد دول أخرى بتقديم دعم مالي خلال المؤتمر في لندن الذي تتشارك بريطانيا وهولندا في استضافته.

مقتل 3 مدنيين

ميدانياً قال مسؤولون في منطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا إن ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب اثنان في قصف روسي أصاب مبنى سكنياً في المنطقة اليوم الأحد.

وقالت الإدارة العسكرية في المنطقة إن القوات الروسية أطلقت صواريخ جراد على قرية كاميانسكي الصغيرة التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 2600.

وحذرت السلطات سكان المنطقة من أن خطر القصف مستمر بالقرب من الخطوط الأمامية وحثتهم على إخلائها.