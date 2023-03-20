سياسة
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منظمة الصحة العالمية تعلن تفشّي الحصبة وشلل الأطفال باليمن
أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الأحد تفشي الحصبة وشلل الأطفال باليمن. وقالت على تويتر: "يشهد ‎اليمن الآن تفشياً للحصبة وشلل الأطفال". ووفق تقارير حكومية ظهرت حالات شلل أطفال وحصبة بمحافظتَي صعدة وحجة الخاضعتين للحوثيين شمال غربي اليمن.
منظمة الصحة العالمية تعلن تفشّي الحصبة وشلل الأطفال باليمن
أكثر من 80% من الأطفال الذين يعانون ‎الحصبة لم يتلقوا اللقاح / صورة: AA
20 مارس 2023

أعلنت منظمة الصحة العالمية مساء الأحد تفشي الحصبة وشلل الأطفال في اليمن. وقالت المنظمة الأممية عبر حسابها على تويتر: "يشهد ‎اليمن الآن تفشياً للحصبة وشلل الأطفال". وذكرت أن "أكثر من 80% من الأطفال الذين يعانون ‎الحصبة لم يتلقوا اللقاح". مشددة على "الحاجة الماسة إلى التلقيح في اليمن"، دون تفاصيل أخرى.

ووفق تقارير حكومية ظهرت حالات شلل أطفال وحصبة خصوصاً في محافظتَي صعدة وحجة الخاضعتين للحوثيين شمال غربي اليمن.

وفي الآونة الأخيرة وجهت الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية اتهامات إلى الحوثيين بحظر اللقاحات شمالي البلاد، ما تسبب بعودة انتشار أمراض مثل شلل الأطفال والحصبة.

ولم تعلق الجماعة رسمياً على هذه الاتهامات لكنها تؤكد أنها تعاني نقصاً حاداً بالأدوية والمستلزمات الطبية، ما يسبب انتشار الأمراض بالمناطق الخاضعة لها ذات الكثافة السكانية الأعلى في اليمن.

ويعاني اليمن أزمات متعددة بسبب حرب بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في سبتمبر/أيلول 2014، وتصاعد النزاع منذ مارس/آذار 2015 بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لمساندة قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

مصدر:AA
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