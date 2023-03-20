توفيت شخصية بارزة من أقلية الأويغور المسلمة في الصين بعد أيام قليلة من إطلاق سراحه من مركز احتجاز تابع للسلطات في إقليم شينجيانغ.

وذكرت إذاعة "آسيا الحرة" أن رئيس قسم الدعاية السابق بمحافظة أقسو بالإقليم إلهام روزي توفي عن عمر يناهز 57 عاماً، في السابع من الشهر الجاري بعد خمسة أيام فقط من إطلاق سراحه من السجن.

وأضاف الموقع أن روزي اعتقل في 2019 وحُكم عليه بالسجن 15 عاماً بعد اتهامه بإصدار دعوات انفصالية.

ونقل الموقع عن ناشطين أويغوريين القول إن عناصر الشرطة في "أقسو" نقلوا روزي من سجن حكومي حيث كان يقضي عقوبته إلى دار لرعاية المسنين نتيجة سوء حالته الصحية.

وقال عبد الولي أيوب، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان ومؤسس منظمة "إيغور هيلب" مقرها في النرويج، إن المعلومات الجديدة التي جرى الحصول عليها تفيد بأن "الشرطة أخرجت إلهام روزي من السجن ونقلته إلى دار رعاية المسنين في مدينة أقسو التي كانت في الواقع سجناً جديداً".

واشتهر روزي بنشاطه الاجتماعي ومهاراته في التحدث أمام الجمهور.

والسنوات الأخيرة فرضت الحكومة الصينية إجراءات صارمة على الأويغور المسلمين وأقليات عرقية أخرى بشينجيانغ حيث دمرت السلطات مساجد ومواقع دينية أخرى واعتقلت مئات آلاف بمعسكرات اعتقال.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان ودول غربية عدة بما فيها الولايات المتحدة، الصين، بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قمعها للأويغور وجماعات أخرى غالبيتها من المسلمين.

إلا أن بكين تنفي ذلك وتؤكد أن المعسكرات تهدف إلى إعادة التأهيل ضمن حملة للقضاء على التطرف، بينما يؤكد الأويغور أن ثقافتهم تتعرض للتدمير.