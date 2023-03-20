سياسة
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بايدن يعرب عن قلقه إزاء مشروع "إصلاح القضاء" في إسرائيل
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن قلقه بشأن خطط إصلاح القضاء التي طرحتها الحكومة الإسرائيلية وتسببت باحتجاجات عارمة منذ أسابيع.
بايدن يعرب عن قلقه إزاء مشروع "إصلاح القضاء" في إسرائيل
بايدن يعرب عن قلقه إزاء مشروع "إصلاح القضاء" في إسرائيل / صورة: ABC / SABC
20 مارس 2023

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد عن "قلقه" إزاء مخطط "إصلاح القضاء"، الذي أثار احتجاجات واسعة في أنحاء إسرائيل داعياً إلى تسوية.

جاء ذلك في محادثة هاتفية أجراها بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس الأمريكي أكد مخاوف بلاده بشأن خطط عزل القضاء عن النظام السياسي في البلاد"، حسب وكالة أسوشيتد برس.

ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية (لم تسمِّه) قوله إن المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو كانت "صريحة وبناءة".

ومنذ أكثر من 11 أسبوعاً يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتحذر جهات إسرائيلية عدة، من بينها الرئيس إسحاق هرتسوغ والمعارضة، من أنّ ازدياد وتيرة التظاهرات قد تؤدي إلى نشوب حرب أهلية في البلاد.

وتقول المعارضة إن الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".

وتتضمّن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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