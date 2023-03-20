أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد عن "قلقه" إزاء مخطط "إصلاح القضاء"، الذي أثار احتجاجات واسعة في أنحاء إسرائيل داعياً إلى تسوية.

جاء ذلك في محادثة هاتفية أجراها بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال البيت الأبيض في بيان إن "الرئيس الأمريكي أكد مخاوف بلاده بشأن خطط عزل القضاء عن النظام السياسي في البلاد"، حسب وكالة أسوشيتد برس.

ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية (لم تسمِّه) قوله إن المحادثة الهاتفية بين بايدن ونتنياهو كانت "صريحة وبناءة".

ومنذ أكثر من 11 أسبوعاً يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين ضد خطة "الإصلاح القضائي" التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها.

وتحذر جهات إسرائيلية عدة، من بينها الرئيس إسحاق هرتسوغ والمعارضة، من أنّ ازدياد وتيرة التظاهرات قد تؤدي إلى نشوب حرب أهلية في البلاد.

وتقول المعارضة إن الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".

وتتضمّن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.