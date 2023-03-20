تراجع عدد القوات الأمريكية في العراق منذ بداية الغزو في 2003 من نحو 130 ألفاً مع بداية الغزو، وبقي متذبذباً بين 100 ألف و150 ألفاً، إلا أنه عاد للارتفاع إلى نحو 170 ألفاً مع اشتداد العنف في 2007.

ومع نهاية 2011 أنهت الولايات المتحدة الأمريكية احتلالها للعراق في عهد الرئيس باراك أوباما وسحبت قواتها من البلاد باستثناء عدد قليل من "المستشارين العسكريين".

إلا أنه مع اجتياح تنظيم داعش الإرهابي لوسط وغربي البلاد عام 2014، ضاعفت واشنطن قواتها لتبلغ أكثر من 5 آلاف عنصر، قبل أن تخفضها مجدداً إلى 3 آلاف في عام 2021، ثم إلى نحو 2500 العام الجاري، تحت ضغط البرلمان العراقي والكتائب الشيعية.

قوات الغزو الأمريكي للعراق: 19 مارس/آذار 2003

130 ألف جندي أمريكي (انطلقوا من الكويت)

46 ألف جندي بريطاني

2000 جندي أسترالي

194 جندياً بولندياً

المجموع: 178 ألفاً و194 جندياً غربياً

سبب الغزو: مزاعم بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل ثبت زيفها

عدد القوات الأمريكية من 2004 إلى 2010: ما بين 100ألف و150 ألف جندي أمريكي باستثناء عام 2007

عدد القوات البريطانية ما بين 2003 و2009: ما بين 41 ألفاً و46 ألف جندي بريطاني

2007: الإعلان عن نشر نحو 30 ألف جندي أمريكي إضافي في العراق لمواجهة ارتفاع معدلات العنف، ليصل عددهم الإجمالي إلى نحو 170 ألف عنصر

سبتمبر/أيلول 2007: الرئيس الأمريكي جورج بوش يتراجع عن خطة لسحب 30 ألف جندي

10 مايو/أيار 2007: وقع 144 نائباً عراقياً على مرسوم يطالب بوضع إطار زمني لانسحاب الجيش الأمريكي

3 يونيو/حزيران 2007: البرلمان العراقي يصوت على مطالبة الحكومة بالتشاور معه قبل تقديم طلب مهلة إضافية لوصاية مجلس الأمن الدولي على عمليات التحالف في البلاد

18 ديسمبر/كانون الأول 2007: تجديد وصاية مجلس الأمن دون موافقة البرلمان العراقي

نوفمبر/تشرين الثاني 2008: العراق يبرم مع الولايات المتحدة اتفاقية الإطار الاستراتيجي، التي تنص على انسحاب آخر جندي أمريكي في 31 ديسمبر 2011

19 أغسطس/آب 2010: اكتمال انسحاب 90 ألف جندي أمريكي

نحو 50 ألف جندي أمريكي بقوا في العراق

15 ديسمبر 2011: القوات الأمريكية تنسحب من العراق

2014: زيادة القوات الأمريكية إلى أكثر من 5 آلاف جندي، بالإضافة إلى 2500 من قوات التحالف بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على أجزاء واسعة من البلاد

5 يناير/كانون الثاني 2020: البرلمان العراقي يطلب من الحكومة إنهاء وجود أي قوات أجنبية، بما فيها الأمريكية، في العراق، بعد يومين من اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس، أحد قادة الحشد الشعبي العراقي في غارة جوية ببغداد

2020: هجمات متبادلة بين قوات الحشد الشعبي والقوات الأمريكية في العراق

9 سبتمبر 2020: واشنطن تعلن تخفيض قواتها من 5 آلاف و200 عنصر إلى 3 آلاف عنصر

2021: 3 آلاف عسكري أمريكي موزعون على قاعدتَي عين الأسد (محافظة الأنبار - غرب) وحرير (محافظة أربيل - شمال) بعد إغلاق نحو 7 قواعد عسكرية

2023: نحو 2500 جندي أمريكي وألف جندي من قوات التحالف