أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك أن عدد الطلبات المسبقة لشراء السيارة المحلية "توغ" بلغ 41 ألفاً، مضيفاً أن عمليات التسليم ستجري من نهاية شهر مارس/آذار الجاري.

وفي أول 24 ساعة من فتح باب الطلبات المسبقة، وصل للشركة المصنّعة 22 ألفاً و150 طلباً على سيارة Togg T10x.

وقالت شركة "توغ" في تغريدة سابقة إن عمليات التسليم ستبدأ في الأيام الأخيرة من الشهر الجاري.

ورسوم التقديم لطلب سيارة توغ هي 60 ألف ليرة تركية، وسعر أرخص موديل من السيارة هو 953 ألف ليرة، وتهدف الشركة إلى تسليم 20 ألف سيارة بحلول نهاية عام 2023.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022 احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذاناً ببدء التصنيع التجاري لسيارتها الكهربائية "توغ".

واستطاعت السيارة التركية حفر اسمها في عالم السيارات بميزاتها المتعددة، "ما سيمكّننا من المنافسة في الأسواق الخارجية" حسب تصريحات المدير التنفيذي لشركة "توغ" كورجان قرة قاش، في معرض CES بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتنتج توغ أيضاً سيارة من طراز سيدان يبلغ مداها نحو 500 كيلومتر لكل شحنة، وتبلغ قدرتها 400 حصان، ونوع Fastback، جنباً إلى جنب مع سيارات الدفع الرباعي من الفئة C.