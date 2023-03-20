سياسة
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وزير إسرائيلي يثير جدلاً: لا يوجد شعب فلسطيني
يستمر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بإثارة الجدل مجدداً بتصريحاته حول الشعب الفلسطيني. حيث نفى هذه المرة من قصر الإليزيه بباريس وجود شعب فلسطيني.
وزير إسرائيلي يثير جدلاً: لا يوجد شعب فلسطيني
وزير إسرائيلي يثير جدلاً: لا يوجد شعب فلسطيني / صورة: Reuters
20 مارس 2023

أثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الأحد جدلاً واسعاً بسبب تصريحات بخصوص الشعب الفلسطيني، قالها خلال زيارة للعاصمة الفرنسية باريس.

وزعم سموتريتش أن الشعب الفلسطيني هو "اختراع لا يتجاوز عمره مئة عام".

وتابع: "جدي الذي مثل الجيل الثالث عشر في القدس هو الفلسطيني الحقيقي. جدتي ولدت في المطلة قبل أكثر من مئة عام لعائلة طلائعيين، إنها فلسطينية".

وكان سموتريتش قد تعرض إلى موجة غضب محلية ودولية، على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل التي دعا فيها إلى "محو بلدة حوارة الفلسطينية". حتى إن الولايات المتحدة أعلنت (دون أن تنفذ فعلياً) أنها لن تجدد له تأشيرة الدخول إلى أراضيها.

وفي باريس، واصل سموتريتش، الأحد، الادعاء بتجريد الشعب الفلسطيني من هويته بناء على مبادئ القانون الدولي التي ترتكز إلى خصائص محددة، وهي التاريخ، والحضارة، واللغة والعملة والقيادة التاريخية. وقال: "فمن كان ملك الفلسطينيين الأول؟ وهل كانت لهم عملة؟ هل يوجد تاريخ أو حضارة فلسطينية؟ لا يوجد. إنهم يخترعون شعباً مزيفاً ويدعون حقوقاً مزيفة في أرض إسرائيل فقط من أجل أن يحاربوا الحركة الصهيونية"، على حد زعمه.

وتابع قائلا: ً" هذه هي الحقيقة التاريخية، هذه هي الحقيقة التوراتية. على العرب في أرض إسرائيل أن يسمعوا هذه الحقيقة. يجب سماع هذه الحقيقة هنا في الإليزيه. هذه الحقيقة يجب أن يسمعها اليهود في دولة إسرائيل المرتبكون قليلاً. يجب سماع هذه الحقيقة بالبيت الأبيض في واشنطن. يحتاج كل العالم إلى سماع هذه الحقيقة، لأنها الحقيقة والحقيقة ستنتصر".

وتوجه سموتريتش إلى العرب من فلسطينيي 48 قائلاً: "توقفوا عن البصق في البئر التي تشربون منها. دولة إسرائيل هي أعجوبة، اقتصاد إسرائيل هو أعجوبة. نحن ننشر الخير لكل سكان البلاد اليهود وغير اليهود."

وأضاف: " انظروا حولكم في 22 دولة عربية هل تعرض إحداها حياة كريمة على نحو ما يوجد في إسرائيل؟ دولة عصرية اقتصادها متطور، تمنح حرية العبادة وحرية التعبير. لا يوجد مثيل لها في العالم. توقفوا عن محاربتنا. ستخسرون". وفق تعبيره.

يشار إلى أن هذه النظرية التي تحدث عنها سموتريتش كان قد صرح بها من على منبر الكنيست عام 2015 حين شغل منصب نائب رئيس الكنيست، حيث قال: "لا يوجد ولم يكن شعب فلسطيني. يجب أن تفهموا أننا سنطبق الحكم الإسرائيلي فوق أراضي السامرة (الضفة الغربية)".

ويعد وزير المالية الإسرائيلي والشريك بالائتلاف الحاكم شخصية جدلية بسبب مواقفه المحرضة على العرب والفلسطنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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