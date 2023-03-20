أكدت وزارة الخارجية الأمريكية دعمها لجهود تركيا والأمم المتحدة بشأن تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية من مواني البحر الأسود.

جاء ذلك في بيان من الخارجية الأمريكية لـTRT Haber على هامش تمديد مبادرة اتفاقية الحبوب.

وقالت الخارجية الأمريكية في البيان: "ندعم بقوة جهود الأمم المتحدة وتركيا لتجديد مبادرة حبوب البحر الأسود وجلب الحبوب الأوكرانية والروسية إلى الأسواق العالمية".

وأشار البيان إلى أن توقف مبادرة حبوب البحر الأسود يهدد وصول الغذاء إلى البلدان منخفضة الدخل. كما ذُكر أنه جرى نقل أكثر من 24 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية إلى الأسواق العالمية من خلال مبادرة حبوب البحر الأسود.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نجاح مباحثات بلاده مع الجانبين الروسي والأوكراني في تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بعد أن كان من المقرر أن ينتهي اليوم السبت، فيما أكد وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف أن الاتفاق مُدد 120 يوماً إضافية.

وفي 22 يوليو/تموز 2022، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من المواني الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في المواني الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.​​​​​​​