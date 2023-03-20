سياسة
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نصفهم أطفال.. وفاة 43 ألف شخص في الصومال بسبب الجفاف
تسببت أطول موجة جفاف شهدتها الصومال العام الماضي في وفاة ما لا يقل عن 43 ألف شخص، نصفهم من الأطفال. فيما توقع تقرير  أن يموت 18 ألف شخص أيضاً خلال الأشهر الأولى من العام الجاري.
نصفهم أطفال.. وفاة 43 ألف شخص في الصومال بسبب الجفاف
نصفهم أطفال.. وفاة 43 ألف شخص في الصومال بسبب الجفاف / صورة: AP
20 مارس 2023

قدر تقرير أممي جديد وفاة 43 ألف شخص خلال أطول موجة جفاف على الإطلاق اجتاحت الصومال العام الماضي، مرجحاً أن نصفهم من الأطفال.

وهذه أول حصيلة رسمية يعلن عنها إثر موجة الجفاف التي اجتاحت أجزاء كبيرة من القرن الإفريقي، حسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس عن التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، الاثنين.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يموت 18 ألف شخص على الأقل في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وقال التقرير الذي أعدته مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي إن "الأزمة الحالية لم تنته بعد".

وتعاني الصومال وإثيوبيا وكينيا من شح في الأمطار للموسم الخامس على التوالي.

وسبق أن قالت الأمم المتحدة هذا العام إنهم لم يعودوا يتوقعون إعلاناً رسمياً عن المجاعة في الصومال، لكنهم وصفوا الوضع بأنه "حرج للغاية" مع وجود أكثر من 6 ملايين شخص يعانون من الجوع في هذا البلد وحده.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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