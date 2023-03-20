سياسة
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ختام مشاورات سويسرا.. صفقة تبادل بين حكومة اليمن والحوثيين تضمّ 887 أسيراً
في ختام مشاورات عُقدت في سويسرا، أعلنت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الاثنين، عن اتفاق يقضي بالإفراج عن 887 أسيراً ومختطَفاً.
ختام مشاورات سويسرا.. صفقة تبادل بين حكومة اليمن والحوثيين تضمّ 887 أسيراً
ممّن شملهم الاتفاق "عدد من أسرى التحالف العربي، وناصر منصور (شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي)، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي / صورة: AFP
20 مارس 2023

أعلنت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الاثنين، عن اتفاق يقضي بالإفراج عن 887 أسيراً ومختطَفاً، في ختام المشاورات المنعقدة بسويسرا، بشأن تبادل الأسرى بين الطرفين.

ومنذ 11 مارس/آذار الجاري تجري بين الحكومة اليمنية والحوثيين في سويسرا مشاورات برعاية الأمم المتحدة لتبادل الأسرى من الطرفين.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة ماجد فضائل للأناضول، إنه "اتُّفق مع جماعة الحوثيين على إطلاق سراح 887 أسيراً ومختطَفاً من الجانبين كمرحلة أولى".

ووفق فضائل العضو بلجنة تبادل الأسرى، "تشمل الصفقة تبادل 4 أسرى صحفيين محكوم عليهم بالإعدام من جماعة الحوثيين، وعدد من القادة العسكريين والأمنيين".

وأوضح أن من بين الذين شملهم الاتفاق "عدداً من أسرى التحالف العربي، وناصر منصور (شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي)، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وأولاد نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر، وأولاد نائب رئيس مجلس القيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح".

وتابع فضائل: "يُعَدّ اتفاق اليوم مرحلة أولى من جولة مفاوضات الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين، على أن تتبعها مراحل أخرى وصولاً إلى الإفراج الكلي على أساس قاعدة (الكل مقابل الكل)".

من جانبه أكّد رئيس لجنة شؤون الأسرى في جماعة الحوثي عبد القادر المرتضى "التوصل إلى اتفاق على تنفيذ صفقة تبادل واسعة مع الطرف الحكومي".

وقال المرتضى في بيان، إن الصفقة "تشمل 706 من أسرانا (عناصر حوثية) مقابل 181 من أسرى الطرف الآخر (الحكومي) بينهم سعوديون وسودانيون".

وأشار إلى أنه "ستُنفَّذ الصفقة بعد ثلاثة أسابيع، على أن تُعقَد جولة أخرى بعد شهر رمضان لاستكمال تنفيذ الاتفاق".

بدورها رحّبَت وزارة الخارجية اليمنية بنتائج الاتفاق مع الحوثيين، الذي "يسفر عن إطلاق سراح 887 أسيراً ومختطَفاً من الطرفين".

وقالت الوزارة في بيان، إن "من الأسرى 181 لصالح الحكومة والتحالف بينهم اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر هادي، ومحمد محمد عبد الله صالح، وعفاش طارق صالح و4 صحفيين، إضافة إلى 19 من التحالف العربي".

ودعت إلى "استمرار عمل اللجنة المشتركة واستكمال الاتفاق على تفاصيل ما تبقى من الأسرى والمختطفين عملاً بمبدأ (الكل مقابل الكل)".

وأواخر مارس 2022 وقّعَت الحكومة اليمنية اتفاقاً مع الحوثيين برعاية أممية لتبادل أكثر من 2200 أسير من الطرفين، لكن عملية إطلاقهم تَعثَّرَت وسط اتهامات متبادلة بعرقلتها.

وخلال مشاورات في السويد عام 2018، قدّم الطرفان قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومعتقَل ومختطَف، لكن لا يتوفر إحصاء رسمي دقيق للأعداد بعد هذا التاريخ.

ويعاني اليمن حرباً بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، وتصاعد النزاع منذ مارس 2015، عقب تدخُّل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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