سياسة
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روسيا: سنواصل التعاون مع تركيا في إنشاء مشروع مركز الغاز الطبيعي
أكّد الكرملين الروسي أن موسكو وأنقرة ستواصلان تعاونهما في إنشاء مشروع مركز الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن العمل جارٍ في تأسيس المشروع.
روسيا: سنواصل التعاون مع تركيا في إنشاء مشروع مركز الغاز الطبيعي
بوتين قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن تركيا أثبتت أنها الطريق الأكثر موثوقية لتزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز. / صورة: AA
20 مارس 2023

قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن تركيا وروسيا ستواصلان تعاونهما في إنشاء مشروع مركز الغاز الطبيعي.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين الاثنين، قيّم خلاله آخر التطورات والمستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

وأوضح بيسكوف أن العمل جارٍ بين تركيا وروسيا في تأسيس مشروع مركز للغاز الطبيعي.

وأضاف: "من الواضح أن هذه مهمَّة صعبة للغاية، المشروع صعب للغاية، وسيشهد بعض التأخيرات الزمنية وبعض المشكلات ذات الطبيعة الفنية".

وتابع: "سنواصل عملنا وتعاوننا في هذا المجال مع شركائنا الأتراك".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022 أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لإنشاء مركز توزيع للغاز في تركيا يمكن أن يكون في المستقبل منصة، ليس فقط لنقل الغاز بل ولتحديد السعر.

وقال بوتين في هذا الخصوص إن تركيا أثبتت أنها الطريق الأكثر موثوقية لتزويد الاتحاد الأوروبي بالغاز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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