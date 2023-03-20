سياسة
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الاتحاد الأوروبي يوافق على تخصيص مليارَي يورو لتزويد أوكرانيا بالذخيرة
رحّب وزير الخارجية الأوكرانية دميترو كوليبا، بموافقة الاتحاد الأوروبي على تخصيص مليارَي يورو لشراء ذخائر وإرسالها إلى أوكرانيا. ووافق التكتّل على خطة عمل من ثلاث مراحل لتزويد كييف بما لا يقلّ عن مليون قذيفة وتجديد المخزونات الاستراتيجية لدول الاتحاد.
الاتحاد الأوروبي يوافق على تخصيص مليارَي يورو لتزويد أوكرانيا بالذخيرة
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطة عمل لتزويد أوكرانيا بما لا يقلّ عن مليون قذيفة من عيار 155مم / صورة: AP
20 مارس 2023

وافق الاتحاد الأوروبي الاثنين على تخصيص مليارَي يورو لشراء ذخائر وإرسالها لأوكرانيا، حسبما قالت عدة مصادر دبلوماسية أوروبية لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وافق التكتّل على خطة عمل من ثلاث مراحل لتزويد القوات الأوكرانية بما لا يقلّ عن مليون قذيفة من عيار 155مم وتجديد المخزونات الاستراتيجية لدول الاتحاد الأوروبي والتي اقترب بعضها من النفاد، حسب ممثلي خمسة وفود.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إن "إشارة الانطلاق" أُعطيت، مؤكّداً لأوكرانيا أن بإمكانها توقّع الحصول على كمية كبيرة من الذخيرة هذا العام.

ورحّب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الذي شارك في الاجتماع عبر الفيديو، بالموافقة على الخطة.

وكتب على تويتر: "مزيد من ذخائر المدفعية لأوكرانيا في أسرع وقت ممكن. كان ذلك الهدف الرئيسي لمجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم" الاثنين. ولفت إلى أن هذا الاتفاق "سيعزز قدرات أوكرانيا في ساحة المعركة".

من جهته قال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك: "نحن ممتنون للاتحاد الأوروبي لموافقته على خطة لشراء ذخيرة لأوكرانيا مقابل مليارَي يورو. إنها خطوة قوية جدّاً لحماية الأمن الأوروبي".

ويستجيب الاتحاد الأوروبي بذلك لنداء عاجل أطلقه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 9 مارس/آذار على ضوء نقص في الذخيرة يحدّ من قدرة عسكرية على إطلاق النار.

إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي

وسبق أن شدّد مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن "الوقت ينفد"، مشيراً إلى ضرورة "تقديم مزيد من ذخيرة المدفعية ويجب أن نفعل ذلك بشكل أسرع".

وطلب من الدول الأعضاء تخصيص مليارَي يورو رُصدت في ديسمبر/كانون الأول لتجديد الصندوق الأوروبي للسلام، وهي هيئة مشتركة بين الحكومات تُستخدم منذ بدء الحرب لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، لشراء الذخائر.

وأوضح أن مليار يورو ستُستخدم لتعويض الدول الأعضاء عن الذخائر التي اقتطعتها من مخزونها، بسعر يتراوح بين ألف و1300 يورو للقذيفة، علماً أن سعر القذيفة حالياً يبلغ أربعة آلاف يورو والأسعار ترتفع.

وسيُستخدم مليار ثانٍ في عمليات الشراء المشتركة للذخائر من عيار 155مم المخصصة لأوكرانيا. والعقود مرتقبة في سبتمبر/أيلول بهدف خفض مدة التزويد والتسليم إلى ما بين ستة وثمانية أشهر.

والشق الثالث من خطة بوريل يهدف إلى زيادة قدرات إنتاج شركات التسليح الاثنتي عشرة لدى الاتحاد الأوروبي "من أجل تجديد مخزونات دول الاتحاد الأوروبي ومواصلة إمداد القوات الأوكرانية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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