أعلن أولف كريسترسون، رئيس الوزراء السويدي، تَعهُّد مؤتمر المانحين في بروكسل، بتقديم نحو 7 مليارات يورو لصالح متضرري الزلزال في تركيا وسوريا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الاثنين، في ختام مؤتمر المانحين لدعم متضرري الزلازل في تركيا وسوريا، الذي تنظمه المفوضية الأوروبية والسويد التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي.

كريسترسون أكّد أن منكوبي الزلازل ليسوا وحيدين أمام هذه الكارثة التي حلّت بهم، مشدداً على أهمية المساعدات المقدمة لهم.

بدورها أعربت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، عن سعادتها إزاء تضامن المجتمع الدولي مع منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا.

وأضافت أن مؤتمر المانحين الذي عُقد اليوم، هو بداية في طريق تضميد جراح المنكوبين.

"لن ننسى تضامنكم"

من جهته، أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن بلاده لن تنسى مساعدات المجتمع الدولي للمتضررين من الزلزال الذي ضربها فجر السادس من فبراير/شباط الماضي.

وفي خطاب ألقاه خلال مشاركته بمؤتمر المانحين، أوضح جاوش أوغلو أن حجم الدمار الذي خلّفه الزلزال يقدّر بـ103.5 مليار دولار.

وأضاف أن المجتمع الدولي أبدى تضامناً كبيراً مع تركيا من خلال إرسال المساعدات الإنسانية وفرق البحث والإنقاذ اعتباراً من الساعات الأولى للزلزال.

وأشار إلى أن الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوبي تركيا لم يؤثر سلباً في المواطنين الأتراك فحسب، بل طالت تأثيراته السلبية نحو 1.7 مليون سوري يعيشون في تلك المناطق.

ولفت إلى أن إعادة إعمار المدن والمناطق المنكوبة بدأت فعلياً، وأن المدن التي ستُنشأ ستكون مقاومة للزلازل والكوارث الطبيعية.

وتابع: "سننشئ مدناً ذكية تضمن عودة السكان إلى مناطقهم، وستُعاد الحياة إلى المناطق المتضررة من الزلزال".

وفي 6 فبراير/شباط الماضي ضرب جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، مما أودى بحياة عشرات آلاف من الأشخاص، وخلَّف دماراً مادياً ضخماً في البلدين.