سياسة
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ستولتنبرغ يُعيد ترحيبه بموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو
أعاد أمين عامّ حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، قُبيل لقاء ثلاثي جمعه بوزيرَي الخارجية والدفاع الفنلنديَّين، ترحيبه بقرار تركيا شروع برلمانها في عملية التصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الحلف.
ستولتنبرغ يُعيد ترحيبه بموافقة تركيا على انضمام فنلندا إلى الناتو
ستولتنبرغ يعرب عن أمله في أن يوافق البرلمان التركي في أقرب وقت على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو / صورة: AFP
20 مارس 2023

رحّب أمين عامّ حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، بقرار تركيا شروع برلمانها في عملية التصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الحلف.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الاثنين، قُبيل لقاء ثلاثي جمعه بوزيرَي الخارجية والدفاع الفنلنديين بيكا هافيستو وأنتي كاكونن، في مقرّ الحلف.

وأعرب ستولتنبرغ عن أمله في أن يوافق البرلمان التركي بأقرب وقت، على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو.

ورحّب بالشوط الذي قطعته فنلندا في انضمامها إلى الحلف، مبيّناً أن العمل على انضمام السويد أيضاً سيكون على قائمة أولوياتهم في المرحلة المقبلة، وأفاد بأن الحلف ينظر إلى السويد على أنها أحد أقرب الشركاء.

والجمعة أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقة بلاده على عضوية فنلندا في حلف الناتو.

وقال أردوغان: "قرّرنا أن يبدأ برلماننا عملية الموافقة على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو، استناداً إلى الاهتمام بتبديد مخاوفنا الأمنية".

وفي 28 يونيو/حزيران 2022 وقّعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو، بعد تعهُّدهما بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملفّ مكافحة الإرهاب.

وتطالب تركيا السويد بالتعاون والإقدام على خطوات ملموسة في مسألة تسليم إرهابيين مطلوبين لأنقرة، بدلاً من الاكتفاء بـ"الكلام المعسول"، حسب تصريح لوزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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