أعلنت فلسطين، الاثنين، أنها ستطالب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رداً على تصريحات قال فيها إنه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني".

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية.

وقالت الوزارة: "نتابع بأقصى درجات الاهتمام التصريحات غير المسؤولة والتحريضية للوزير الإرهابي الحاقد والعنصري والنابعة من الكراهية والإرهاب والحقد وادّعاء التفوّق العرقي لليهود، على حساب بقية شعوب المعمورة وتحديداً الشعب الفلسطيني".

وأضافت: "سنطلب من المحكمة الجنائية الدولية أن تتحرك فوراً لإصدار أوامر اعتقال بحق هذا الإرهابي العنصري الذي انتهك كل القوانين وارتكب بتصريحاته ما يستحق استصدار قرار اعتقاله فوراً".

وعبّرت الخارجية الفلسطينية عن استهجانها "سماح فرنسا لسموتريتش بإصدار تصريحات فاشية على أراضيها".

وأضافت: "سنطلب من السلطات الفرنسية التأكد من أن أي نشاط يجري على أراضيها لا ينتهك القوانين والشرائع المعتمدة، ولا يدعو إلى إقامة دولة إسرائيل الكبرى على حساب حقوق وقوانين دولية هي أساس للعلاقات القائمة بين الدول وفق الاتفاقيات الدولية التي تحكم تلك العلاقات".

وتابعت: "نتوقع من السلطات الفرنسية نفي أية علاقة لها بما تفوّه به هذا الإرهابي العنصري، ورفضها أن تتحوّل الأراضي الفرنسية إلى محطة إطلاق لدعوات العنصرية والفاشية والإرهاب الإسرائيلي، وتأكيد عدم السماح بتكرار مثل هذه الجرائم على أراضيها"، وفق البيان.

كما طالبت الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف موحّد لمنع دخول سموتريتش أراضي دولِه، حسب المصدر نفسه.

وفي وقت سابق الاثنين، أدانت مصر والأردن وفلسطين، إضافة إلى فصائل فلسطينية، تصريحات سموتريتش.

والأحد، زعم سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، في لقاء مع مؤيدين لإسرائيل في باريس، أنه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني"، وفق ما ذكره موقع "واي نت" الإخباري العبري.