سياسة
2 دقيقة قراءة
"عنصري وحاقد".. فلسطين ستطالب المحكمة الجنائية باعتقال وزير مالية إسرائيل
وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية، وزير المالية الإسرائيلي بأنه إرهابي وعنصري عقب تصريحات زعم فيها أنه لا يوجد شعب فلسطيني، وقالت إنها ستطالب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله.
"عنصري وحاقد".. فلسطين ستطالب المحكمة الجنائية باعتقال وزير مالية إسرائيل
سموتريتش زعم أنه لا يوجد شعب فلسطيني / صورة: Reuters
21 مارس 2023

أعلنت فلسطين، الاثنين، أنها ستطالب المحكمة الجنائية الدولية باعتقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رداً على تصريحات قال فيها إنه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني".

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية.

وقالت الوزارة: "نتابع بأقصى درجات الاهتمام التصريحات غير المسؤولة والتحريضية للوزير الإرهابي الحاقد والعنصري والنابعة من الكراهية والإرهاب والحقد وادّعاء التفوّق العرقي لليهود، على حساب بقية شعوب المعمورة وتحديداً الشعب الفلسطيني".

وأضافت: "سنطلب من المحكمة الجنائية الدولية أن تتحرك فوراً لإصدار أوامر اعتقال بحق هذا الإرهابي العنصري الذي انتهك كل القوانين وارتكب بتصريحاته ما يستحق استصدار قرار اعتقاله فوراً".

وعبّرت الخارجية الفلسطينية عن استهجانها "سماح فرنسا لسموتريتش بإصدار تصريحات فاشية على أراضيها".

وأضافت: "سنطلب من السلطات الفرنسية التأكد من أن أي نشاط يجري على أراضيها لا ينتهك القوانين والشرائع المعتمدة، ولا يدعو إلى إقامة دولة إسرائيل الكبرى على حساب حقوق وقوانين دولية هي أساس للعلاقات القائمة بين الدول وفق الاتفاقيات الدولية التي تحكم تلك العلاقات".

وتابعت: "نتوقع من السلطات الفرنسية نفي أية علاقة لها بما تفوّه به هذا الإرهابي العنصري، ورفضها أن تتحوّل الأراضي الفرنسية إلى محطة إطلاق لدعوات العنصرية والفاشية والإرهاب الإسرائيلي، وتأكيد عدم السماح بتكرار مثل هذه الجرائم على أراضيها"، وفق البيان.

كما طالبت الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف موحّد لمنع دخول سموتريتش أراضي دولِه، حسب المصدر نفسه.

وفي وقت سابق الاثنين، أدانت مصر والأردن وفلسطين، إضافة إلى فصائل فلسطينية، تصريحات سموتريتش.

والأحد، زعم سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، في لقاء مع مؤيدين لإسرائيل في باريس، أنه "لا يوجد شيء اسمه شعب فلسطيني"، وفق ما ذكره موقع "واي نت" الإخباري العبري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us