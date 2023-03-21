سياسة
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بايدن يصدر قانوناً يرفع السرية عن معلومات حول منشأ فيروس كورونا
أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يرفع السرية عن وثائق استخبارية حول منشأ كوفيد-19. ووقع الرئيس جو بايدن على القانون أمس الاثنين.
بايدن يصدر قانوناً يرفع السرية عن معلومات حول منشأ فيروس كورونا
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية حول منشأ كورونا / صورة: AP
21 مارس 2023

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين قانوناً يرفع السرية عن معلومات استخبارية حول وجود روابط محتملة بين كوفيد-19 ومختبر في مدينة ووهان الصينية.

وشدّد الرئيس الأمريكي في بيان على ضرورة التوصل إلى منشأ كوفيد-19 "بما في ذلك روابط محتملة مع معهد ووهان لعلم الفيروسات".

وأضاف "سترفع إدارتي السرية وستنشر أكبر قدر ممكن من المعلومات".

وكان مجلس النواب الأمريكي، وأغلبيته من الجمهوريين، قد أقرّ بالإجماع مشروع القانون بعد توافق واسع النطاق مع الديمقراطيين.

وكانت الجائحة قد أحدثت شرخاً كبيراً بين الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة سواء حول التلقيح أو تدابير الوقاية.

وفي مارس/آذار الجاري قال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "FBI" كريستوفر راي إنّه "من المحتمل جدّاً" أن يكون تسرّب من مختبر في ووهان هو سبب الجائحة، وذلك بعد يومين من فرضية مماثلة قدّمتها وزارة الطاقة الأمريكية.

ودفع هذا التصريح منظمة الصحة العالمية إلى الطلب من كل الدول مشاركة المعلومات التي تملكها حول منشأ كوفيد-19.

لكنّ العلماء ما زالوا منقسمين حول منشأ الفيروس وما إذا كان قد انتقل إلى البشر من حيوان مصاب أو تسرّب من "معهد ووهان لعلم الفيروسات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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