قال نادي الأسير الفلسطيني، الإثنين، إن 5 أمهات فلسطينيات يقضين "عيد الأم" داخل السجون الإسرائيلية، من بين 29 أسيرة يشكلن إجمالي المعتقلات لدى إسرائيل.

وفي بيان أصدره عشية "عيد الأم" الذي تحتفل به الدول العربية في 21 مارس/آذار من كل عام، أضاف النادي (غير حكومي) أن "إدارة سجون الاحتلال، تحرم أطفال، وأبناء الأسيرات الأمّهات من الزيارات المفتوحة، ومن تمكينهن من احتضانهم، فضلاً عن حرمان البعض منهن من الزيارة، أو عرقلتها في كثير من الأحيان".

وأشار إلى أن "الأسيرات يعانين أنواع التنكيل والتّعذيب كافة التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين، بدءاً من عمليات الاعتقال من المنازل فجراً وحتى النقل إلى مراكز التوقيف والتحقيق، ولاحقاً احتجازهن في السّجون وإبعادهّن عن أبنائهنّ وبناتهّن لمدّة طويلة".

والأسيرات الأمهات هن "إسراء الجعابيص، وفدوى حمادة، وأماني الحشيم، وعطاف جرادات، وياسمين شعبان".

وتقضي مجموعة من الأمّهات أحكاماً بالسجن لسنوات، منهن، الأسيرة جعابيص المحكومة بالسجن 11 عاماً، وحمادة والحشيم اللتان تقضيان حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات.

وفي سجون إسرائيل يقبع 4800 أسير فلسطيني، بينهم 170 طفلاً و29 أسيرة، حسب بيانات نادي الأسير.