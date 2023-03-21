سياسة
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آلاف موظفي الجامعات البريطانية ينظِّمون إضراباً احتجاجاً على تدني الأجور
بدأ عشرات الآلاف من الموظفين في 150جامعة بالمملكة المتحدة بإضراب يستمر 3 أيام، للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل.
آلاف موظفي الجامعات البريطانية ينظِّمون إضراباً احتجاجاً على تدني الأجور
بريطانيا شهدت خلال الفترة الماضية احتجاجات مستمرة على قضايا مختلفة / صورة: Reuters
21 مارس 2023

شرع عشرات الآلاف من الموظفين في 150جامعة بالمملكة المتحدة، يوم الاثنين، بإضراب يستمر 3 أيام، للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل والمعاشات التقاعدية في ظل موجة الغلاء.

وقالت نقابة موظفي الجامعات والكليات إن تداعيات الإضراب ستكون خفيفة على الطلاب، مع لجوء بعض الجامعات إلى تمديد الحصص التعليمية أو إعادة جدولتها.

يأتي هذا في وقت تحاول فيه الحكومة التوصل إلى تسوية لإنهاء إضرابات تشهدها قطاعات عدة في القطاع العام، لا سيما مع الممرضين والمعلمين.

والأسبوع الماضي، أعلنت النقابات التي تمثل أكثر من مليون عامل في مجال الرعاية الصحية، توصلها إلى اتفاق مع الحكومة، لحل أشهر من الإضرابات من أجل زيادة الأجور.

وتشهد بريطانيا موجة متصاعدة من إضرابات تتعلق بالأجور، إذ تضررت كل مناحي الحياة اليومية تقريباً في ظل ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً عند 11.1% في أكتوبر/تشرين الأول 2022، قبل أن ينخفض في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 10.1%.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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