سياسة
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صور | "صياد المسيّرات".. تعرّف نظام إيلتر التركي ضد الطائرات بدون طيار
تمكنت شركة "بوغاز إيجي" التركية المتخصصة بالتقنيات الدفاعية من تطوير نظام جديد للكشف عن الطائرات المُسيّرة وأطلقت عليه نظام "إيلتر" حيث يعمل النظام بشكل فعال على اكتشاف جميع أنواع الطائرات بدون طيار، وتشويش تردداتها وإحداثياتها.
صور | "صياد المسيّرات".. تعرّف نظام إيلتر التركي ضد الطائرات بدون طيار
"صياد المسيرات".. تعّرف نظام "إيلتر" التركي ضد الطائرات بدون طيار / صورة: AA
21 مارس 2023

أدخلت القوات المسلحة التركية، رسمياً ولأول مرة، النموذج الجديد لنظام الكشف عن الطائرات المُسيّرة والوقاية منها والمعروف باسم إيلتر (İlter) ضمن عتادها الحربي.

وتمكنت شركة "بوغاز إيجي" التركية المختصة في التقنيات الدفاعية من تطوير نظام جديد للكشف عن الطائرات المُسيّرة والوقاية منها.

النظام الجديد يعمل على اكتشاف واعتراض الطائرات المُسيّرة بدون طيار، ويُعدّ أحد المنتجات الدفاعية القليلة عالمياً التي تتمتع بخاصية تشويش الإحداثيات.

ومن خلال هذا النظام توفر شركة "بوغاز ايجي" حلولاً مستقلة وذكية لا تضر بصحة الإنسان، وقد تمكنت من تطوير حلول فعالة ضد التهديدات المتزايدة خلال السنوات الأخيرة للطائرات بدون طيار.

وجاء استخدام القوات المسلحة التركية لنظام الكشف عن الطائرات المُسيّرة والوقاية منها "إيلتر"، في إطار الجهود الرامية إلى تشويش إحداثيات وتطوير تدابير فعالة للتهديدات المتغيرة لهذا النوع من الطائرات.

وتستخدم القوات الأمنية والمسلحة التركية نظام "إيلتر" منذ 3 سنوات، كما تمكنت الشركة المنتجة من تصدير النظام للعديد من الدول في مقدمتها ليبيا وأذربيجان وباكستان وإندونيسيا والعراق.

ويعمل نظام "إيلتر" بشكل فعال على اكتشاف جميع أنواع الطائرات المُسيّرة بدون طيار، وتشويش تردداتها وإحداثياتها.

كما يستطيع اكتشاف جميع المُسيّرات ذاتية التحكم أو التي يجري التحكم فيها عن بُعد، ومنع المركبات الطائرة المستقلة من الوصول إلى هدفها من خلال تشويش الإحداثيات.

فاتح أصلان، رئيس مجلس إدارة شركة "بوغاز إيجي"، قال إن نظام الكشف عن المسيرات والوقاية منها عمل في الميدان طوال السنوات الثلاثة الماضية.

وأضاف أصلان لمراسل الأناضول، أن النظام لم يسجل أي خرق طوال السنوات الثلاث الماضية، وتمكن من تنفيذ جميع المهام العملياتية بشكل فعال.

وأوضح أن شركته تواصل العمل على تطوير نظام "إيلتر" من أجل أن يكون قادراً على مواكبة مختلف التهديدات المتغيرة.

وأشار إلى أن شركته سلمت القوات التركية الدفعة الأولى من طراز "ايلتر جي 250"، الذي يعتبر نسخة مطوّرة في أنظمة الكشف عن المُسيّرات والوقاية منها.

وذكر أصلان أن الطراز "إيلتر جي 250" يوفر المزيد من الحلول المبتكرة والحماية ضد التهديدات القادمة من ترددات (ISM) القياسية.

وأشار إلى أن الشركة تمكنت من استكمال أنظمة التكامل البصري والراداري في الطراز "ايلتر جي 250"، بغرض تعزيز قدراته العملياتية، بما في ذلك تحييد الطائرات بدون طيار التي يجري اكتشافها وتدميرها باستخدام مسدسات الليزر وذخيرة من عيار 40 ملم.

وأوضح أن العمل على تطوير النظام جارٍ على قدم وساق، وأن الشركة تواصل أنشطة التصدير، من خلال صفقات جرى عقدها مع إندونيسيا والسودان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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