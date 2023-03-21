سياسة
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بوتين: مستعدون لمناقشة خطة السلام التي اقترحتها بكين في أوكرانيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إنه أبلغ نظيره الصيني، شي جين بينغ الذي يجري زيارة رسمية إلى موسكو تستمر 3 أيام، أن روسيا منفتحة على خطة السلام التي اقترحتها بكين لحل الصراع في أوكرانيا.
بوتين: مستعدون لمناقشة خطة السلام التي اقترحتها بكين في أوكرانيا
بوتين: مستعدون لمناقشة خطة السلام التي اقترحتها بكين في أوكرانيا / صورة: AFP
21 مارس 2023

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، استعداد بلاده لمناقشة خطة السلام التي اقترحتها الصين لحل النزاع في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال لقاء عقده بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ الذي يجري زيارة رسمية إلى موسكو تستمر 3 أيام، حسب ما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وقال بوتين: "نحن منفتحون دائماً على عمليات التفاوض، وسنناقش بلا شك كل هذه القضايا بما في ذلك مبادراتكم التي نتعامل معها باحترام".

وأجرى بوتين وجين بينغ، الثلاثاء، محادثات "مصغرة" حول مجموعة من القضايا أهمها العلاقات الثنائية والاقتصاد والوضع الدولي، والأزمة الأوكرانية.

ومن المنتظر أن يعقد الرئيسيان محادثات أوسع بين ممثلين عن الدولتين في مقر الكرملين، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يوقع الجانبان الثلاثاء، نحو 10 وثائق مشتركة، بينها وثيقتان رئيسيتان وهي "بيان مشترك من قبل روسيا والصين حول تعميق الشراكة والتفاعل الاستراتيجي بما يتناسب مع الدخول في حقبة جديدة"، و"بيان مشترك حول خطة التنمية للمجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي لعام 2030".

ووصل الرئيس الصيني موسكو الاثنين، بدعوة من بوتين في زيارة تستمر حتى الأربعاء، وهي أول رحلة يجريها إلى الخارج منذ إعادة انتخابه رئيساً للصين في 10 مارس/آذار الجاري.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، كشفت الصين عن مقترح لتسوية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا "سلمياً"، وشددت على ضرورة استئناف "الحوار المباشر" بين البلدين في "أقرب وقت".

ونصّت بنود المقترح على ضرورة احترام سيادة الدول كافة، وتطبيق القانون الدولي بشكل موحد، والتخلي عن المعايير المزدوجة.

وتشهد العلاقات بين موسكو وبكين تنامياً متصاعداً، وحذرت دول غربية عدة من الدور الذي قد تلعبه الصين في مسار الحرب الروسية الأوكرانية.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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